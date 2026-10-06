Calabria, Occhiuto scuote il centrodestra sui diritti civili: “serve più coraggio, rischiamo di sembrare ingialliti”

“I diritti civili a volte non sono trattati con sufficiente coraggio dal mio schieramento. Non voglio dire che nel mio schieramento ci sia un approccio conservatore, reazionario. Dico solo che nella conversazione pubblica, spesso, la mia parte politica dà l’impressione di essere un po’ timida, in imbarazzo“. Così il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, intervenendo all’Università della Calabria all’evento “Calabria innovativa – Dalla tradizione all’IA, la sfida per il futuro“, iniziativa promossa dall’ANSA in collaborazione con l’Unical e in partnership con Altrama.

“Questo rischia – ha spiegato Occhiuto – di far percepire la mia parte politica come un po’ ingiallita. Molti si sono arrabbiati quando ho utilizzato questo termine, ma è così. Credo che i ragazzi di oggi, che frequentano questa università, quando parlano affrontano temi che riguardano la sessualità, con una libertà straordinaria. Sono questioni che appartengono alla loro quotidianità“. “Vedo che, a volte, nella politica questo tipo di atteggiamento non c’è“, ha osservato Occhiuto.