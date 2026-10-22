Calabria, Occhiuto raddoppia gli aiuti agli agricoltori contro il caro gasolio: stanziati 10 milioni di euro

La Regione Calabria raddoppia i fondi destinati agli agricoltori per fronteggiare il caro gasolio, portando lo stanziamento complessivo da 5 a 10 milioni di euro. Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha confermato l’incremento delle risorse per sostenere le imprese agricole alle prese con l’aumento dei costi del carburante. La misura prevede il rimborso diretto sui conti correnti degli agricoltori della differenza tra il prezzo del gasolio agricolo attuale e quello dello scorso anno, relativamente al periodo compreso tra aprile e settembre 2026. Secondo quanto spiegato dal governatore, le prime erogazioni potranno partire già a novembre, grazie alla disponibilità dei dati necessari per effettuare i pagamenti.

Occhiuto: “lo avevo detto, lo abbiamo fatto. Raddoppiamo i fondi”

Il presidente della Regione ha comunicato la decisione attraverso i propri canali social, ribadendo l’impegno assunto nei confronti del comparto agricolo calabrese. “Lo avevo detto, lo abbiamo fatto. Raddoppiamo i fondi per aiutare gli agricoltori calabresi a sostenere il caro gasolio, con il rimborso diretto della differenza di prezzo. Noi ci siamo. E stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per dare risposte concrete a chi lavora la nostra terra”, ha dichiarato Occhiuto. Il governatore ha inoltre rivolto un messaggio agli agricoltori che hanno partecipato alle proteste, esprimendo vicinanza alle loro richieste e affermando di essere “orgoglioso che avete dimostrato che la Calabria è una regione civile”.

Come funzionano i rimborsi per il gasolio agricolo in Calabria

Occhiuto ha illustrato nel dettaglio la composizione delle risorse e il meccanismo individuato dalla Regione per sostenere le aziende agricole. Inizialmente erano stati deliberati 15 milioni di euro, suddivisi tra 5 milioni per l’agricoltura e 10 milioni per il settore dei trasporti. Successivamente, alla luce delle richieste avanzate dagli agricoltori e della necessità di incrementare il sostegno economico, sono stati individuati altri 5 milioni da destinare al comparto agricolo.

«La vostra richiesta di incrementare il fondo è stata accolta, lo raddoppiamo. Avevamo deliberato la spesa di 15 milioni di euro di cui 5 per agricoltura e 10 per i trasporti», ha spiegato il presidente nel corso di una telefonata fatta con gli agricoltori al presidio di località Passovecchio di Crotone Il sistema di sostegno annunciato dalla Regione si basa sul ristoro della differenza tra il costo del carburante agricolo e quello registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. “Abbiamo scelto di rimborsare, direttamente sui conti correnti degli agricoltori, la differenza tra il costo del gasolio agricolo attuale e quello dell’anno scorso da aprile a settembre perché abbiamo già i dati e non dobbiamo attendere per pagare già da novembre”, ha precisato Occhiuto.