Calabria, nuove opportunità di lavoro con Grimaldi Lines: 125 candidati idonei per lavorare sulle navi | INFO UTILI

“Un modello di politiche attive del lavoro che funziona e porta risultati concreti sul territorio. I dati relativi alla due giorni di selezione promossa in sinergia con Grimaldi Lines a Cosenza e Paola certificano l’efficacia del lavoro di reclutamento: oltre 300 colloqui effettuati e ben 125 candidati risultati idonei, 59 nella tappa di Cosenza e 66 in quella di Paola, pronti a cogliere le opportunità di inserimento lavorativo a bordo delle navi del Gruppo”. Lo dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico e alle Politiche del lavoro, Giovanni Calabrese, commentando l’esito del Job Day organizzato in collaborazione con Grimaldi Lines.

“I numeri emersi da queste giornate testimoniano in modo inequivocabile la validità del percorso di modernizzazione e potenziamento che stiamo portando avanti – prosegue Calabrese -. Voglio evidenziare lo straordinario lavoro svolto dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive e da tutto il personale dei Centri per l’Impiego. I nostri CpI non sono più meri luoghi di adempimento burocratico, ma presidi dinamici e proattivi capaci di intercettare i fabbisogni delle grandi aziende nazionali e internazionali e farli incontrare con le competenze e le aspirazioni dei lavoratori calabresi. Proseguiremo su questa strada per moltiplicare le occasioni di lavoro reale su tutto il territorio regionale”.

Un’analisi condivisa anche dal direttore generale del Dipartimento Lavoro, Fortunato Varone, che sottolinea il valore organizzativo e la pianificazione operativa alla base dell’iniziativa.

“Il successo di questo Job Day è il frutto di un’azione coordinata e meticolosa condotta dal Dipartimento e dai Centri per l’Impiego coinvolti, che hanno saputo gestire con grande professionalità le fasi di pre-selezione, orientamento e accoglienza delle centinaia di candidati. È la dimostrazione tangibile – rimarca Varone – che la Regione Calabria possiede un’infrastruttura di servizi per l’impiego moderna, efficiente e pronta a rispondere con tempestività ed efficacia alle sfide del mercato del lavoro, garantendo trasparenza e qualità dei processi di reclutamento a supporto delle imprese e dei cittadini”.