Calabria, Masso (Lega) si schiera con Salvini e chiede il rinnovamento delle segreterie regionali e provinciali

Pieno sostegno a Matteo Salvini, riconoscimento del lavoro svolto dai militanti e dai dirigenti locali, ma anche la richiesta di un rinnovamento delle strutture regionali e provinciali della Lega. È questa la posizione espressa da Biagio Masso, componente del coordinamento provinciale della Lega Salvini Calabria, che interviene sul futuro del movimento sottolineando la necessità di rafforzare il rapporto con i territori e con le comunità. Masso prende posizione in un momento che definisce particolarmente delicato per il partito, facendo riferimento alla scelta delle dimissioni di Salvini e ribadendo la propria fiducia nella sua leadership. “Desidero esprimere in modo assoluto e incrollabile il mio pieno sostegno a Matteo Salvini. In un momento così delicato, segnato dalla scelta delle sue dimissioni, è fondamentale ribadire la centralità della sua leadership, della sua visione politica e del lavoro straordinario svolto finora per il nostro movimento e per il Paese”, afferma.

Il riconoscimento del ruolo di Salvini nella crescita nazionale della Lega

Masso rivendica il ruolo avuto dal leader leghista nell’espansione del movimento su tutto il territorio italiano, evidenziando il passaggio da una forza politica tradizionalmente radicata al Nord a un partito presente anche nelle regioni meridionali. “Va ricordato con forza un dato storico indiscutibile: solo a Matteo Salvini può essere attribuito il merito straordinario di aver portato la Lega a una vera ed efficace espansione su scala nazionale, trasformandola in un punto di riferimento credibile e forte per i cittadini di ogni regione d’Italia, da Nord a Sud”. Accanto al riconoscimento della leadership nazionale, Masso richiama l’importanza dell’impegno quotidiano di chi opera nelle articolazioni locali del movimento.

“Contestualmente, è doveroso dare atto e tributare un sincero riconoscimento al grande lavoro portato avanti quotidianamente dai segretari cittadini, dai militanti e dai componenti dei coordinamenti provinciali: donne e uomini che si spendono senza sosta, ogni giorno, a supporto degli eletti, per la tutela del territorio di appartenenza e per il bene supremo del partito”, evidenzia.

La richiesta di riorganizzare le segreterie regionali e provinciali

Il passaggio centrale dell’intervento riguarda la necessità di rinnovare l’organizzazione territoriale della Lega, partendo proprio dalle segreterie regionali e provinciali. “Proprio per valorizzare questo sforzo corale e per dare concretezza a un reale e forte rinnovamento, ritengo indispensabile e urgente la riorganizzazione e il rinnovo di tutte le segreterie regionali e delle relative segreterie provinciali”, sostiene Masso. Una richiesta che punta a rafforzare le strutture locali del movimento, valorizzando il contributo dei dirigenti e dei militanti e rilanciando l’attività politica sui territori.

Comunità e cittadini al centro dell’azione politica

Secondo Masso, il futuro della Lega deve passare da un cambio di passo nell’organizzazione e nelle priorità del partito. Le segreterie regionali e provinciali sono chiamate a impegnarsi nella crescita del movimento e nel suo radicamento territoriale, senza perdere di vista le esigenze delle comunità. In particolare, Masso individua due obiettivi: il rafforzamento delle strutture politiche locali e la tutela concreta degli interessi dei cittadini. La crescita del partito, sottolinea, non può essere separata dall’attenzione verso i bisogni dei territori.

“I dirigenti territoriali devono mettere il bene della gente e del territorio al primo posto, sopra ogni altra dinamica. Rinnoveremo le strutture e ripartiremo con ancora più slancio, uniti e compatti al fianco di Matteo Salvini, pronti a continuare la battaglia al suo fianco”, puntualizza. L’intervento si conclude con un richiamo all’unità del movimento e alla volontà di proseguire il percorso politico accanto al leader della Lega: “avanti, insieme, per le nostre comunità e per il nostro Paese”. La posizione espressa da Biagio Masso unisce quindi la conferma del sostegno a Matteo Salvini alla richiesta di una riorganizzazione delle segreterie territoriali, considerata necessaria per rilanciare il movimento e rafforzarne il legame con i cittadini.