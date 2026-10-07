Calabria, Loizzo: “ascoltare i comitati degli idonei prima di approvare la legge regionale”

Il deputato della Lega Simona Loizzo interviene sul percorso della legge regionale e chiede che, prima della sua approvazione definitiva, vengano ascoltati i comitati degli idonei. Al centro della presa di posizione c’è la necessità, secondo la parlamentare, di valutare con attenzione le osservazioni avanzate dai rappresentanti dei comitati e di verificare la compatibilità delle modifiche proposte con la normativa nazionale. “Credo che sia indispensabile ascoltare i comitati degli idonei prima di licenziare la legge regionale”, dichiara Loizzo, sottolineando l’importanza di un confronto preliminare che consenta di arrivare a un testo capace di recepire le istanze ritenute più rilevanti.

Il deputato della Lega evidenzia come da più comitati siano arrivate sollecitazioni a non trascurare alcuni aspetti considerati essenziali nel percorso di modifica della normativa. “Da diversi comitati giunge l’invito a non trascurare gli aspetti essenziali delle modifiche da apportare che sono compatibili con la norma nazionale. Mi sembra che alcune osservazioni siano giuste come quelle dell’accordo con gli enti locali e come quella della legge 150. Cerchiamo di fare una cosa buona nell’ascolto e per questo confido nel consiglio regionale”. Loizzo affida quindi al Consiglio regionale il compito di valutare le osservazioni avanzate e di proseguire il confronto prima di arrivare all’approvazione della legge.