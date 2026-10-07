Calabria, Loizzo: “ascoltare i comitati degli idonei prima di approvare la legge regionale”

Al centro della presa di posizione c’è la necessità, secondo la parlamentare, di valutare con attenzione le osservazioni avanzate dai rappresentanti dei comitati e di verificare la compatibilità delle modifiche proposte con la normativa nazionale

Simona Loizzo
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il deputato della Lega Simona Loizzo interviene sul percorso della legge regionale e chiede che, prima della sua approvazione definitiva, vengano ascoltati i comitati degli idonei. Al centro della presa di posizione c’è la necessità, secondo la parlamentare, di valutare con attenzione le osservazioni avanzate dai rappresentanti dei comitati e di verificare la compatibilità delle modifiche proposte con la normativa nazionale. “Credo che sia indispensabile ascoltare i comitati degli idonei prima di licenziare la legge regionale”, dichiara Loizzo, sottolineando l’importanza di un confronto preliminare che consenta di arrivare a un testo capace di recepire le istanze ritenute più rilevanti.

Il deputato della Lega evidenzia come da più comitati siano arrivate sollecitazioni a non trascurare alcuni aspetti considerati essenziali nel percorso di modifica della normativa. “Da diversi comitati giunge l’invito a non trascurare gli aspetti essenziali delle modifiche da apportare che sono compatibili con la norma nazionale. Mi sembra che alcune osservazioni siano giuste come quelle dell’accordo con gli enti locali e come quella della legge 150. Cerchiamo di fare una cosa buona nell’ascolto e per questo confido nel consiglio regionale”. Loizzo affida quindi al Consiglio regionale il compito di valutare le osservazioni avanzate e di proseguire il confronto prima di arrivare all’approvazione della legge.

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