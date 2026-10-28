Calabria, il Social Taxi di Occhiuto conquista l’attenzione nazionale: il servizio per gli over 75 finisce sul Corriere della Sera

Un servizio gratuito per accompagnare gli anziani alle visite mediche e riportarli direttamente a casa. È il Social Taxi della Regione Calabria, l’iniziativa illustrata dal presidente Roberto Occhiuto attraverso i propri canali social e raccontata anche dal Corriere della Sera. Il servizio è rivolto agli over 75 che rientrano nei requisiti previsti e prenotano una visita sanitaria attraverso il CUP, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle cure. “Ti accompagniamo alla visita. E poi di nuovo a casa. Gratuitamente”. Con queste parole il governatore calabrese sintetizza il funzionamento dell’iniziativa, pensata per offrire un aiuto concreto alle persone anziane che possono incontrare difficoltà nel raggiungere ospedali e strutture sanitarie.

Social Taxi Calabria, come funziona il trasporto gratuito per gli over 75

Il Social Taxi è collegato al sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie. Gli anziani che soddisfano i requisiti del servizio e prenotano una visita tramite il CUP, Centro unico di prenotazione, possono usufruire dell’accompagnamento gratuito dalla propria abitazione alla struttura sanitaria. Il servizio prevede anche il viaggio di ritorno: una volta conclusa la visita, l’utente viene riaccompagnato a casa senza dover sostenere costi di trasporto. L’iniziativa si rivolge in particolare alle persone anziane per le quali raggiungere una struttura sanitaria distante dalla propria abitazione può rappresentare un problema, soprattutto quando non dispongono di un mezzo proprio o di qualcuno che possa accompagnarle.

Occhiuto presenta il Social Taxi: “un aiuto per raggiungere le visite mediche”

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha scelto di spiegare il servizio anche attraverso un messaggio pubblicato sui social, evidenziando la semplicità dell’iniziativa e il sostegno offerto ai cittadini più anziani. “Ti accompagniamo alla visita. E poi di nuovo a casa. Gratuitamente. È il Social Taxi della Regione Calabria, dedicato agli over 75 che rientrano nei requisiti del servizio e prenotano una visita tramite il CUP”. L’obiettivo è rendere più accessibili le prestazioni sanitarie, intervenendo su una difficoltà concreta: quella degli spostamenti necessari per raggiungere il luogo in cui è stata prenotata una visita.

Il servizio parte dalla provincia di Catanzaro e punta a estendersi in Calabria

La sperimentazione del Social Taxi è già stata avviata nella provincia di Catanzaro. La Regione punta a estendere progressivamente il servizio al resto del territorio calabrese, secondo quanto annunciato dal presidente Occhiuto. Il progetto è finanziato attraverso fondi europei e prevede l’utilizzo di veicoli con conducente per accompagnare gli utenti alle prestazioni sanitarie e successivamente riportarli presso la propria abitazione. La possibilità di usufruire del trasporto resta legata al possesso dei requisiti previsti dal servizio e alla prenotazione attraverso il CUP. Con il Social Taxi gratuito per gli over 75, la Regione Calabria intende quindi affiancare all’assistenza sanitaria un servizio di mobilità dedicato, per aiutare le persone anziane a raggiungere le visite prenotate e tornare a casa senza sostenere il costo degli spostamenti.