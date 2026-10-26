Calabria, formazione gratuita per le imprese turistiche: ultimi giorni per iscriversi alla Tourism Lab Academy

C’è tempo fino al 1° novembre per aderire al percorso promosso da Unioncamere, ISNART e Universitas Mercatorum, in collaborazione con Unioncamere Calabria e le Camere di Commercio calabresi. Focus su intelligenza artificiale, sostenibilità e innovazione per rendere più competitive le imprese del territorio

Tourism Lab Academy

Il mercato turistico odierno richiede un aggiornamento costante per rispondere con efficacia alle nuove sfide globali. Per supportare le imprese turistiche, culturali e creative del territorio in questo percorso di crescita, prosegue la seconda edizione della Tourism Lab Academy, il percorso formativo, interamente gratuito per le imprese, promosso da Unioncamere, ISNART e Universitas Mercatorum in sinergia con Unioncamere Calabria e le Camere di Commercio calabresi (nell’ambito del Fondo di Perequazione 2025/2026 – Sostegno al Turismo, Linea 3).

La Tourism Lab Academy rappresenta un investimento strategico sul capitale umano delle aziende locali, con l’obiettivo primario di fornire loro strumenti concreti e immediatamente applicabili per valorizzare le risorse del territorio, migliorare il posizionamento sul mercato e accrescere la qualità complessiva dell’offerta. Il piano di studi, sotto la direzione scientifica del Prof. Gianpaolo Basile, è focalizzato su leve fondamentali per l’innovazione aziendale, quali la Sostenibilità (ESG), l’Intelligenza Artificiale applicata al turismo e i nuovi modelli di business.

Al fine di garantire la massima accessibilità e consentire agli imprenditori e ai loro collaboratori di conciliare la formazione con le esigenze operative quotidiane, il programma è stato strutturato con la massima flessibilità:

  • Fruizione agevolata (H24): Le lezioni, in corso di svolgimento tra ottobre e dicembre nella fascia mattutina, sono fruibili anche in modalità asincrona. L’intera didattica e le relative registrazioni rimarranno a disposizione sulla piattaforma di Universitas Mercatorum fino al 28 febbraio 2027.
  • Integrazione del piano di studi: I nuovi iscritti troveranno immediatamente disponibili, all’interno della propria area riservata, anche i moduli formativi erogati durante la prima annualità.
  • Certificazione delle competenze: Il completamento di almeno l’80% dell’intero iter formativo darà diritto al rilascio di un formale attestato di partecipazione.
  • Requisiti di ammissione: Per accedere all’Academy è richiesto unicamente il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (autocertificabile in fase di registrazione).

Si ricorda agli operatori economici interessati a cogliere questa opportunità di sviluppo aziendale che la finestra per la presentazione delle domande è ancora attiva. Le iscrizioni si chiuderanno il 1° novembre 2026.

È possibile formalizzare l’adesione attraverso il seguente portale: https://www.unimercatorum.it/iscrizione/post-laurea?corso=ALFO497.

Per maggiori informazioni e assistenza tecnica: Dott.ssa Irene V. Lupis i.lupis@unioncamere-calabria.it

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