Calabria, formazione gratuita per le imprese turistiche: ultimi giorni per iscriversi alla Tourism Lab Academy

Il mercato turistico odierno richiede un aggiornamento costante per rispondere con efficacia alle nuove sfide globali. Per supportare le imprese turistiche, culturali e creative del territorio in questo percorso di crescita, prosegue la seconda edizione della Tourism Lab Academy, il percorso formativo, interamente gratuito per le imprese, promosso da Unioncamere, ISNART e Universitas Mercatorum in sinergia con Unioncamere Calabria e le Camere di Commercio calabresi (nell’ambito del Fondo di Perequazione 2025/2026 – Sostegno al Turismo, Linea 3).

La Tourism Lab Academy rappresenta un investimento strategico sul capitale umano delle aziende locali, con l’obiettivo primario di fornire loro strumenti concreti e immediatamente applicabili per valorizzare le risorse del territorio, migliorare il posizionamento sul mercato e accrescere la qualità complessiva dell’offerta. Il piano di studi, sotto la direzione scientifica del Prof. Gianpaolo Basile, è focalizzato su leve fondamentali per l’innovazione aziendale, quali la Sostenibilità (ESG), l’Intelligenza Artificiale applicata al turismo e i nuovi modelli di business.

Al fine di garantire la massima accessibilità e consentire agli imprenditori e ai loro collaboratori di conciliare la formazione con le esigenze operative quotidiane, il programma è stato strutturato con la massima flessibilità:

Fruizione agevolata (H24): Le lezioni, in corso di svolgimento tra ottobre e dicembre nella fascia mattutina, sono fruibili anche in modalità asincrona. L’intera didattica e le relative registrazioni rimarranno a disposizione sulla piattaforma di Universitas Mercatorum fino al 28 febbraio 2027.

Le lezioni, in corso di svolgimento tra ottobre e dicembre nella fascia mattutina, sono fruibili anche in modalità asincrona. L’intera didattica e le relative registrazioni rimarranno a disposizione sulla piattaforma di Universitas Mercatorum fino al 28 febbraio 2027. Integrazione del piano di studi: I nuovi iscritti troveranno immediatamente disponibili, all’interno della propria area riservata, anche i moduli formativi erogati durante la prima annualità.

I nuovi iscritti troveranno immediatamente disponibili, all’interno della propria area riservata, anche i moduli formativi erogati durante la prima annualità. Certificazione delle competenze: Il completamento di almeno l’80% dell’intero iter formativo darà diritto al rilascio di un formale attestato di partecipazione.

Il completamento di almeno l’80% dell’intero iter formativo darà diritto al rilascio di un formale attestato di partecipazione. Requisiti di ammissione: Per accedere all’Academy è richiesto unicamente il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (autocertificabile in fase di registrazione).

Si ricorda agli operatori economici interessati a cogliere questa opportunità di sviluppo aziendale che la finestra per la presentazione delle domande è ancora attiva. Le iscrizioni si chiuderanno il 1° novembre 2026.

È possibile formalizzare l’adesione attraverso il seguente portale: https://www.unimercatorum.it/iscrizione/post-laurea?corso=ALFO497.

Per maggiori informazioni e assistenza tecnica: Dott.ssa Irene V. Lupis i.lupis@unioncamere-calabria.it