Calabria, fondi europei e nuove opportunità per i Comuni: a Catanzaro il laboratorio SITE per gli enti locali

Una giornata di formazione dedicata alle opportunità offerte dai finanziamenti europei e agli strumenti necessari per consentire agli enti territoriali di partecipare ai programmi dell’Unione Europea. Si terrà lunedì 19 ottobre 2026, dalle 9.30 alle 18.15, nella Sala Oro della Cittadella Regionale di Catanzaro, il laboratorio formativo “SITE – Sistema Italia in Europa. Dalle strategie europee ai progetti territoriali”, organizzato dal Dipartimento per gli Affari Europei in collaborazione con la Regione Calabria e Uncem. L’iniziativa punta a rafforzare le competenze nella progettazione europea, con un’attenzione particolare alle esigenze dei Comuni, delle aree interne e dei territori montani, chiamati a cogliere le opportunità di finanziamento attraverso una maggiore capacità di elaborare proposte competitive. La sessione mattutina sarà accessibile anche online, mentre il laboratorio pomeridiano si svolgerà esclusivamente in presenza, attraverso attività pratiche e lavori di gruppo.

Programmazione europea 2028-2034, le nuove prospettive per i territori della Calabria

La giornata entrerà nel vivo alle ore 10.00 con gli interventi istituzionali di Marcello Minenna, assessore al Bilancio e Patrimonio e alla Programmazione dei fondi nazionali e comunitari della Regione Calabria, e di Marco Doglia, del Dipartimento per gli Affari Europei. Al centro del confronto ci saranno le nuove prospettive della programmazione europea per il periodo 2028-2034, alla luce del negoziato attualmente in corso sul nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’Unione Europea. Si tratta di un passaggio importante per gli enti territoriali, interessati a comprendere l’evoluzione delle strategie comunitarie e le possibilità di accesso ai programmi di finanziamento. Nell’ambito dell’incontro interverrà anche Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem, insieme al presidente regionale Vincenzo Mazzei, per introdurre il tema della necessità strategica delle aree interne e montane di dotarsi di strumenti e competenze adeguati, così da risultare sempre più competitive anche nell’ambito dei programmi europei a gestione diretta.

Dalla ricerca dei finanziamenti alla costruzione dei progetti europei

Una parte centrale dell’appuntamento sarà dedicata alla formazione operativa, con una sessione curata da Federico Porcedda e Manuela Marsano di Eutalia. I partecipanti potranno approfondire le opportunità disponibili per gli enti territoriali, attraverso una panoramica dei principali strumenti di finanziamento e un percorso guidato per comprendere le modalità di partecipazione ai programmi europei a gestione diretta. In particolare, la sessione prevede la lettura guidata di una call for proposals, ovvero un bando per la presentazione di proposte progettuali, e l’analisi dell’Application Form, il formulario necessario per candidare un progetto. Nel pomeriggio, le attività si concentreranno invece sull’applicazione pratica delle conoscenze acquisite durante la mattinata. I partecipanti presenti saranno suddivisi in gruppi di lavoro e si confronteranno sulla costruzione degli elementi essenziali di una proposta progettuale, dalla definizione degli obiettivi e delle attività all’individuazione del partenariato, fino alla pianificazione dei tempi e alla predisposizione del budget.

Europrogettazione e intelligenza artificiale, disponibile anche un corso online gratuito

Il laboratorio territoriale di Catanzaro si inserisce in un percorso formativo più ampio e rappresenta un’iniziativa complementare al Corso di Alta Formazione online in Europrogettazione e Integrazione AI, realizzato nell’ambito del progetto SITE dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in collaborazione con il CIRPAS. Il corso è gratuito e rivolto ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze specifiche nella progettazione europea e nell’integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale. Il percorso prevede complessivamente 24 ore di formazione asincrona, consentendo ai partecipanti di seguire le attività didattiche online secondo le proprie disponibilità. Al termine della formazione è previsto il rilascio di una certificazione delle competenze acquisite. Per iscriversi è necessario compilare l’apposita richiesta disponibile nella pagina dedicata del Dipartimento per gli Affari Europei, allegando il proprio curriculum vitae. Un’ulteriore opportunità formativa che si affianca all’appuntamento del 19 ottobre, con l’obiettivo di rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche di trasformare le strategie europee in progetti concreti per i territori.