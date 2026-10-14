Calabria, esperti oncologi da tutta Italia a Villapiana: due giorni dedicati alla prevenzione e alla cura dei tumori

Prevenzione, cura e speranza: questo è il messaggio lanciato da scienziati e medici che si sono ritrovati, da tutt’Italia, nell’Alto jonio cosentino. “Prevenire non significa soltanto anticipare il tempo, ma proteggere la bellezza della vita che continua. Questa convention è la nostra promessa comune per un domani in cui la paura lasci definitivamente il posto alla cura e alla speranza”. Così il gotha dell’oncologia nazionale che ha vissuto due giorni di studio promossi dall’Associazione Apts-Aps, Associazione Prevenzione Territorio Salute, guidata dal sindacalista Pasquale Brunacci, figlio illustre e prediletto di questa terra essendo nativo di Trebisacce, per quarant’anni in onorato servizio presso l’Istituto Tumori di Milano e membro del direttivo nazionale del Sindacato Generale di Base, di cui è stato presidente e al centro di tante battaglie a tutela del cittadino e dell’ammalato e da sempre vicino alle esigenze della popolazione oncologica e delle persone più deboli e bisognose.

Per l’occasione è stata scelta l’incantevole location del Maritim Resort di Villapiana Scalo, dove si è tenuta un’importante simposio medico- specialistico- scientifico, giunto alla sua quarta Edizione, dal titolo “Situazione tumori nel territorio dell’Alto Jonio e nel Pollino. L’evoluzione e l’azione”, che ha visto la partecipazione di luminari della medicina internazionale, diversi medici del territorio e tanta gente comune, e pure di alcuni ammalati in cura, che hanno voluto portare la loro importante e sentita testimonianza.

Tra i relatori il dottor Angelo Rossino, Presidente Art. 32 Calabria, che ha relazionato sulla “Transizione in Calabria del Registro Tumori Regionale al Nazionale. Ultimi dati statistici dell’ Asp di Reggio Calabria“, la dottoressa Flavia Pulignani, in rappresentanza di Cisambiente- Confindustria che ha dibattuto sul tema “Dal rifiuto alla risorsa: territorio, economia circolare e responsabilità“, il dottor Alberto Gramaglia, Direttore del Reparto di Radioterapia e Ipertermia Oncologica Policlinico di Monza, che ha invece parlato dei “Tumori cerebrali: epidemiologia, prevenzione e cura”.

E ancora. Il dottor Alberto Messina, Specialista in Neurochirurgia e in Neurofisiologia Clinica, che ha posto l’accento nel suo intervento, su “Gliomi maligni: tra speranze e illusioni”, la dottoressa Clementina Rossi, Specialista in Cardiologia presso Asp di Cosenza, Ospedale “Guido Chidichimo” di Trebisacce, che ha esposto sui “Tumori mammari: epidemiologia, diagnosi e terapia”. Andando avanti. Il dottor Cosimo Lequaglie, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Oncologica e Traslazionale- Irccs Centro di riferimento oncologico Basilicata di Rionero in Vulture, ha basato il suo intervento sul “Tumore del polmone: prevenzione, screening, terapie innovative”, mentre la dottoressa Maria Di Bartolomeo, già Responsabile della struttura semplice di Oncologia Gastrointestinale dell’ Istituto nazionale dei Tumori di Milano, ha parlato dei “Tumori giovanili: prevenzione e cura”, la dottoressa Marina Merola, Specialista in Ginecologia e Oncologia – Lega Italiana Tumori Milano e Brianza, ha interloquito con i relatori sui “Tumori ginecologici: epidemiologia, prevenzione, screening” e da remoto, in videoconferenza, il dottor Roberto Buzzoni, della Clinica San Carlo di Paderno Dugnano, che ha portato l’attenzione sul “Carcinoma della prostata: dalla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla terapia”.

A seguire, il dottor Pasquale Quattrone, Dirigente Medico della Struttura complessa di Anatomia Patologica 2- Dipartimento Servizi e Diagnostica Avanzata Istituto Nazionale Tumori di Milano, è intervenuto su “Oncologia di precisione: il ruolo dell’Anatomopatologo”, il dottor Dino Ceppodomo, Biologo e Nutrizionista, Direttore del Laboratorio Imbio, ha parlato della “Corretta alimentazione nella prevenzione e nella cura dei tumori”, il dottor Francesco Graniti, Medico di Base di Cassano ha introdotto l’argomento dello “Stato dell’arte dell’oncologia in Calabria: dati epidemiologici, reti assistenziali e sfide future. Epidemiologia e tutela della salute nella Sibaritide: il caso Cassano all’jonio tra criticità ambientali e risposte assistenziali”. Sergio Giannino Del Giudice, ha reso noto la testimonianza di un paziente oncologico, l’avvocato Claudio Roseto, ha esternato il proprio pensiero su un tema molto interessante “Il diritto a non ammalarsi nei territori fragili: sicurezza delle cure, diagnosi tempestiva, informazione e tutela dell’ambiente tra responsabilità sanitaria e doveri delle istituzioni pubbliche”.

Tra gli oratori anche il professor Francesco Ramundo, Specialista in Ematologia, dottore di Ricerca in Scienze Oncologiche. L’evento patrocinato dalla Regione Calabria, ha visto la partecipazione tra gli altri, del sindaco di Villapiana dottoressa Mariolina De Marco e del primo cittadino di Cassano all’ Jonio avvocato Gianpaolo Iacobini, nonché di tanti partners commerciali e istituzionali che hanno assicurato il loro importante contributo alla kermesse. La manifestazione è stata allietata dalla musica e voce delle sorelle Alessia e Francesca Moscatelli, studentesse del Conservatorio di Cosenza, che con la loro arte, hanno raccolto la standing ovation dell’attenta e qualificata platea.