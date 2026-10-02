Calabria e Sicilia, Comuni in crisi: il Sud affonda nei dissesti finanziari

Una concentrazione territoriale impressionante, che fotografa con particolare evidenza la fragilità finanziaria di una parte significativa degli enti locali del Mezzogiorno. Calabria, Sicilia e Campania raccolgono da sole il 63,6% delle procedure di crisi finanziaria dei Comuni italiani e addirittura l’80,4% dei dissesti dichiarati. È il dato che emerge dalla relazione della Corte dei conti sui Comuni in situazione di crisi finanziaria, rilanciata venerdì 2 ottobre da ANSA e destinata a riaccendere il dibattito sulla tenuta dei bilanci degli enti locali meridionali.

La precisazione è importante: non significa che oltre l’80% dei Comuni di Calabria, Sicilia e Campania sia in dissesto. Significa, invece, che oltre otto dissesti comunali italiani su dieci presi in considerazione dalla magistratura contabile si concentrano complessivamente proprio in queste tre regioni. La Corte dei conti individua nella distribuzione geografica uno degli aspetti più critici dell’intero fenomeno. I magistrati contabili sottolineano infatti che “l’aspetto di criticità è la forte concentrazione territoriale: Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l’80,4% dei dissesti dichiarati”.

Dietro queste percentuali c’è una questione che va molto oltre la semplice contabilità. Un Comune finanziariamente fragile dispone infatti di margini inferiori per programmare investimenti, assicurare servizi, assumere personale, intervenire sul territorio e affrontare spese impreviste. Nei casi più gravi, la crisi può tradursi in un percorso pluriennale di risanamento destinato ad avere conseguenze concrete sull’attività amministrativa e, indirettamente, sulla vita quotidiana dei cittadini.

Calabria, Sicilia e Campania concentrano la maggior parte delle crisi finanziarie

La Relazione al Parlamento sui Comuni in situazione di crisi finanziaria, approvata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 3/SEZAUT/2026/FRG, ricostruisce le procedure di dissesto finanziario e di riequilibrio finanziario pluriennale avviate nel 2024 e nel primo semestre del 2025, offrendo anche una fotografia dello stock delle procedure accumulate negli anni e ancora aperte.

Il dato territoriale è probabilmente quello politicamente e socialmente più rilevante. La crisi finanziaria dei Comuni italiani non appare infatti distribuita in modo omogeneo lungo la Penisola. Il fenomeno presenta una fortissima concentrazione nel Mezzogiorno, con Sicilia, Calabria e Campania nettamente al centro della mappa delle difficoltà. Secondo i dati della relazione, alla fine del 2024 risultavano complessivamente 1.383 procedure di crisi finanziaria avviate, suddivise tra 795 dissesti e 588 procedure di riequilibrio finanziario pluriennale. Ben 880 procedure riguardano complessivamente Sicilia, Calabria e Campania. Si tratta di numeri che spiegano bene perché la Corte dei conti abbia deciso di richiamare esplicitamente l’attenzione sulla componente territoriale della crisi.

Calabria maglia nera: oltre un Comune su due ha già vissuto una procedura di crisi

Il dato più pesante riguarda proprio la Calabria, dove secondo la relazione della Corte dei conti il 54% dei Comuni ha sperimentato almeno una procedura di crisi finanziaria. Significa che più di un ente calabrese su due, nel periodo considerato, è stato interessato almeno una volta da un percorso di dissesto o riequilibrio. In Sicilia la quota si attesta invece al 41%, mentre in Campania raggiunge il 39%. Numeri che rendono ancora più evidente quanto la crisi finanziaria degli enti locali sia concentrata nel Mezzogiorno e, in particolare, in queste tre regioni.

La stessa magistratura contabile sottolinea che “nei territori più colpiti le crisi non possono essere ricondotte solo alla gestione del singolo ente, ma riflettono fattori economici, sociali, organizzativi e istituzionali che interessano l’intero sistema multilivello, con una forte eterogeneità degli interventi regionali, tra sostegno finanziario, assistenza tecnica, fondi di prevenzione e sistemi autonomi di monitoraggio”. Il passaggio è particolarmente significativo perché sposta l’attenzione dalle responsabilità della singola amministrazione a un quadro più ampio, nel quale pesano anche le condizioni economiche e sociali dei territori, la capacità amministrativa, l’efficienza dei sistemi regionali di supporto e la qualità degli strumenti di prevenzione delle crisi.

Oltre otto dissesti su dieci si concentrano nelle tre regioni del Sud

Il numero destinato ad avere maggiore eco è certamente l’80,4%. È questa la quota dei dissesti finanziari dichiarati che si concentra tra Calabria, Sicilia e Campania, secondo quanto evidenziato dalla Corte dei conti. Una percentuale enorme, soprattutto se rapportata alla distribuzione complessiva dei Comuni sul territorio nazionale, che mostra come il dissesto non possa essere interpretato soltanto come una somma di crisi amministrative isolate. Il quadro lascia emergere l’esistenza di problemi più profondi e persistenti, legati alla capacità di riscossione delle entrate, alla gestione dei residui, alla formazione dei debiti fuori bilancio, alla rigidità della spesa, alla disponibilità di personale qualificato e alla sostenibilità complessiva degli equilibri finanziari. Ogni Comune ha naturalmente una storia contabile differente e sarebbe scorretto ricondurre tutti i dissesti alle stesse cause. Il dato aggregato, però, mostra un divario territoriale talmente pronunciato da diventare un elemento strutturale dell’analisi.

Sono 1.383 le procedure di crisi finanziaria censite

Per capire la portata del fenomeno occorre allargare lo sguardo all’intero Paese. Il quadro ricostruito dalla Corte dei conti registra 1.383 procedure complessivamente attivate, delle quali 795 riguardano dichiarazioni di dissesto e 588 procedure di riequilibrio finanziario. Il numero delle procedure è superiore a quello degli enti interessati perché nel corso del tempo uno stesso Comune può essere stato coinvolto in più percorsi di crisi.

La relazione segnala inoltre una media di circa 60 nuovi casi ogni anno dal 2012, un ritmo che testimonia come il problema delle difficoltà finanziarie degli enti locali non possa essere considerato episodico. È una dinamica che si trascina quindi da oltre un decennio e che, nonostante gli strumenti introdotti dal legislatore, continua a produrre nuovi dissesti e nuove richieste di riequilibrio.

Ancora aperte 487 procedure: quasi 8 milioni di cittadini coinvolti

Il dato storico delle 1.383 procedure, da solo, non restituisce completamente la situazione attuale. Al 31 dicembre 2024 risultavano infatti ancora aperte 487 procedure, delle quali 227 di dissesto e 260 di riequilibrio finanziario pluriennale. Queste procedure interessavano il 6,1% dei 7.896 Comuni italiani, ma il loro peso demografico è decisamente più elevato: le amministrazioni coinvolte rappresentano comunità che complessivamente si avvicinano agli 8 milioni di abitanti.

È proprio questo uno degli elementi che impedisce di liquidare il fenomeno come una questione circoscritta a piccoli municipi. La crisi degli enti locali può infatti riguardare anche realtà demograficamente importanti e, quando investe città con decine o centinaia di migliaia di abitanti, le conseguenze potenziali assumono una dimensione molto più ampia.

Oltre 8 miliardi di euro di massa debitoria

Accanto al numero dei Comuni e delle procedure emerge poi un altro dato enorme: quello dell’esposizione finanziaria. La massa debitoria complessiva riconducibile alle procedure ancora aperte supera infatti gli 8 miliardi di euro. Una cifra che restituisce la dimensione economica del problema. Quando un ente entra in una fase di grave squilibrio finanziario, la questione non riguarda soltanto le voci astratte di un bilancio. Dietro i debiti comunali possono esserci fornitori, imprese, professionisti, società partecipate, contenziosi, servizi acquistati e obbligazioni maturate nel corso degli anni. Per questo la crisi finanziaria di un Comune può propagare i suoi effetti anche all’economia del territorio, soprattutto nei centri nei quali l’amministrazione locale rappresenta uno dei principali committenti di lavori, servizi e forniture.

Che cos’è il dissesto finanziario di un Comune

Per comprendere il significato dei numeri è essenziale distinguere il dissesto finanziario dalla semplice difficoltà di bilancio. Il dissesto rappresenta la situazione più grave prevista dall’ordinamento degli enti locali e viene dichiarato quando il Comune non è più in grado di garantire l’assolvimento delle proprie funzioni e dei servizi indispensabili oppure quando esistono debiti liquidi ed esigibili ai quali non è possibile fare validamente fronte attraverso gli strumenti ordinari.

Con il dissesto si apre un percorso straordinario di risanamento. L’obiettivo è separare, per quanto previsto dalla normativa, la gestione dei debiti accumulati precedentemente dalla gestione ordinaria dell’ente, consentendo contemporaneamente al Comune di ricostruire progressivamente un equilibrio finanziario sostenibile. Non si tratta dunque di un “fallimento” identico a quello previsto per un’impresa privata, perché il Comune continua naturalmente ad esistere e a esercitare le proprie funzioni istituzionali. Le conseguenze finanziarie e amministrative sono tuttavia molto rilevanti.

Cosa succede quando un Comune dichiara dissesto

La dichiarazione di dissesto finanziario apre un meccanismo particolarmente complesso. Per la gestione della massa passiva relativa al periodo antecedente interviene l’Organo straordinario di liquidazione, mentre all’amministrazione comunale spetta il percorso necessario a riportare la gestione corrente in condizioni di equilibrio. Questo significa che l’ente deve adottare politiche di bilancio estremamente rigorose.

Il risanamento può comportare interventi sulle entrate e sulla spesa e condizionare per diversi anni le capacità dell’amministrazione. Non tutte le conseguenze sono identiche per ogni Comune, perché la situazione dipende dalle caratteristiche dell’ente, dalla dimensione della massa passiva, dalla capacità di riscossione e dalla struttura del bilancio. La dichiarazione di dissesto, tuttavia, rappresenta sempre uno spartiacque molto significativo nella vita amministrativa di un territorio.

Cos’è invece il riequilibrio finanziario pluriennale

Diverso è il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, comunemente definito anche “predissesto”, pur trattandosi tecnicamente di uno strumento distinto. Il riequilibrio viene utilizzato dagli enti che presentano squilibri strutturali tali da mettere a rischio gli equilibri di bilancio ma che ritengono ancora possibile evitare il dissesto attraverso un programma pluriennale di risanamento.

In sostanza, il Comune prova a correggere progressivamente gli squilibri attraverso una serie di misure finanziarie distribuite lungo più esercizi. È quindi uno strumento pensato per consentire all’ente di recuperare una situazione sostenibile prima di arrivare alla dichiarazione di dissesto. La relazione della Corte dei conti contabilizza 588 procedure di riequilibrio nell’intero stock analizzato e ne segnala 260 ancora aperte alla fine del 2024.

Perché un Comune può entrare in crisi finanziaria

Non esiste un’unica causa in grado di spiegare tutti i casi. I problemi possono nascere dall’accumulo progressivo di squilibri diversi e diventare evidenti soltanto dopo molti anni. Uno degli elementi più delicati per moltissimi enti locali è la capacità di riscossione delle entrate proprie. Un Comune può infatti accertare contabilmente determinate somme, ma se una parte consistente di quelle entrate non viene effettivamente incassata si crea nel tempo un problema di liquidità e di attendibilità del bilancio.

A questo si possono aggiungere debiti fuori bilancio, contenziosi, spese rigide, passività pregresse, difficoltà nella gestione delle società partecipate e una non corretta valutazione dei crediti iscritti nei conti. Proprio la corretta costruzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, per esempio, ha assunto negli ultimi anni un ruolo fondamentale per impedire agli enti di considerare pienamente disponibili entrate la cui riscossione presenta invece margini significativi di incertezza.

La riscossione è uno dei nodi della finanza comunale

Il problema della riscossione assume particolare importanza nei territori caratterizzati da una base imponibile più fragile o da difficoltà croniche nel recupero dei tributi. Per un Comune, riuscire a trasformare gli accertamenti in incassi reali è fondamentale. Se le entrate previste non arrivano materialmente nelle casse dell’ente, la capacità di pagare fornitori, finanziare servizi e mantenere gli equilibri può indebolirsi progressivamente.

È uno dei motivi per cui la qualità della macchina amministrativa e degli uffici finanziari e tributari è un fattore decisivo. Un ente con pochi dipendenti, elevata età media del personale, carenza di professionalità tecniche e difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici può incontrare problemi maggiori nella gestione di attività complesse come recupero dell’evasione, contenzioso, rendicontazione e programmazione.

Calabria nel cuore del problema nazionale

Dentro questa fotografia la Calabria assume un peso particolarmente importante. La regione, insieme a Sicilia e Campania, fa parte del gruppo territoriale che concentra la grande maggioranza dei dissesti italiani. La questione finanziaria degli enti locali calabresi rappresenta da tempo uno dei problemi strutturali della pubblica amministrazione regionale. Nei piccoli centri, soprattutto nelle aree interne, alle difficoltà finanziarie possono aggiungersi problemi demografici, progressivo spopolamento, riduzione della base imponibile e carenza di personale.

È un meccanismo particolarmente delicato: meno residenti significano spesso minori entrate e minore capacità organizzativa, mentre i costi necessari a garantire determinati servizi essenziali non diminuiscono nella stessa proporzione. Da qui può nascere una crescente rigidità dei bilanci.

Sicilia, una crisi finanziaria particolarmente diffusa

Anche la Sicilia emerge con grande evidenza dalla relazione. La Corte dei conti rileva che negli ultimi anni proprio nell’Isola si è verificata una significativa accelerazione delle dichiarazioni di dissesto. Nel 2024, a livello nazionale, sono state dichiarate 34 procedure di dissesto, il numero più elevato dal 2020. Le analisi della relazione collegano l’accelerazione dell’ultimo quadriennio anche al peggioramento della situazione finanziaria di numerosi Comuni siciliani, dove nell’ultimo biennio considerato si sono verificate più di trenta dichiarazioni.

Anche l’Anci Sicilia, commentando la relazione della magistratura contabile, ha evidenziato come il quadro descriva una situazione di forte criticità per gli enti dell’Isola. La situazione siciliana assume quindi una dimensione che va oltre i singoli casi e pone al centro il funzionamento complessivo della finanza locale.

Campania, altro epicentro delle difficoltà degli enti locali

Il terzo grande territorio evidenziato dalla Corte dei conti è la Campania. Anche qui il numero delle procedure accumulate negli anni contribuisce in maniera decisiva alla concentrazione registrata nelle tre regioni meridionali. L’insieme di Campania, Calabria e Sicilia raggiunge infatti 880 procedure sulle 1.383 complessivamente censite dalla relazione. È una sproporzione geografica che rende inevitabile interrogarsi non soltanto sulle responsabilità delle singole amministrazioni, che devono naturalmente essere valutate caso per caso, ma anche sull’esistenza di condizioni strutturali che rendono particolarmente difficile il mantenimento degli equilibri finanziari in alcune aree del Paese.

Il confronto con il Centro-Nord

Il contrasto territoriale evidenziato dalla Corte dei conti è netto. Al Centro Italia il numero dei casi risulta generalmente più limitato, con l’eccezione del Lazio, mentre al Nord l’incidenza complessiva delle procedure è sensibilmente inferiore. Ciò non significa che le crisi finanziarie siano assenti nel resto del Paese. La relazione richiama infatti anche situazioni che hanno interessato realtà importanti del Centro e del Nord, ma il peso quantitativo resta incomparabile con quello registrato nelle tre grandi regioni del Mezzogiorno. Proprio questo confronto rende ancora più significativo il dato dell’80,4% dei dissesti concentrato in Calabria, Campania e Sicilia.

Nel 2024 aumentano nuovamente i dissesti

La dinamica più recente aggiunge un ulteriore elemento di attenzione. Nel corso del 2024 sono state avviate complessivamente 65 procedure di crisi finanziaria, contro le 75 dell’anno precedente. Il numero totale è dunque diminuito, ma la composizione è diventata più preoccupante perché sono aumentati i casi più gravi. Le dichiarazioni di dissesto sono state 34, raggiungendo il livello più elevato dal 2020.

È un dato importante perché mostra come il calo delle procedure complessive non coincida automaticamente con un miglioramento strutturale della situazione. Se aumenta il peso dei dissesti rispetto agli strumenti di risanamento preventivo, significa che una parte degli enti arriva alla fase di crisi quando gli squilibri sono ormai diventati molto difficili da correggere con mezzi ordinari.

Una crisi comunale ricade inevitabilmente sui cittadini

Il tema dei bilanci comunali può apparire molto tecnico, ma le sue conseguenze sono estremamente concrete. Il Comune è infatti l’istituzione pubblica più vicina alla vita quotidiana delle persone. Dalla manutenzione delle strade alla pubblica illuminazione, dai servizi sociali alla raccolta dei rifiuti, dalle scuole comunali agli impianti sportivi, dalla gestione del territorio al trasporto pubblico locale, una parte importante dei servizi utilizzati quotidianamente dai cittadini dipende direttamente o indirettamente dalle amministrazioni municipali.

Quando il bilancio entra in sofferenza, gli spazi per finanziare nuove attività e investimenti inevitabilmente si restringono. Un ente impegnato per anni a riportare sotto controllo le proprie finanze dispone di una libertà di manovra molto inferiore rispetto a un Comune con conti solidi.

Le conseguenze per imprese e fornitori

La crisi di un Comune può avere effetti importanti anche sul tessuto produttivo. Le amministrazioni locali acquistano ogni anno lavori, servizi e forniture da migliaia di aziende. Nei territori economicamente più fragili, le commesse pubbliche possono rappresentare una componente particolarmente importante del fatturato delle imprese locali. Quando interviene il dissesto, la gestione dei debiti pregressi segue le procedure previste dalla disciplina speciale e i creditori devono confrontarsi con la gestione liquidatoria. Per una piccola impresa, un professionista o una cooperativa, ritardi e riduzioni nella capacità di recuperare somme già maturate possono diventare a loro volta un problema finanziario. Per questo gli oltre 8 miliardi di euro di massa debitoria collegati alle procedure ancora aperte non rappresentano soltanto un numero inserito nei bilanci pubblici, ma una questione che può produrre conseguenze sull’economia reale.

Meno margini per investimenti e nuove assunzioni

Uno dei problemi più significativi degli enti in difficoltà riguarda inoltre la capacità di programmare il futuro. I Comuni italiani sono chiamati contemporaneamente a gestire le funzioni ordinarie, realizzare gli investimenti, utilizzare fondi europei e nazionali, attuare gli interventi programmati attraverso il PNRR e garantire servizi sempre più complessi. Tutto questo richiede risorse finanziarie, ma anche personale.

Un Comune strutturalmente fragile ha maggiori difficoltà a costruire una macchina amministrativa efficiente. È un problema particolarmente evidente nei piccoli centri del Mezzogiorno, dove la carenza di tecnici, funzionari finanziari, ingegneri, assistenti sociali e personale amministrativo può trasformarsi in un ulteriore freno alla capacità dell’ente di programmare e realizzare investimenti. La crisi finanziaria rischia quindi di alimentare una spirale nella quale proprio le amministrazioni che avrebbero maggiore necessità di potenziarsi dispongono degli strumenti più limitati per farlo.

La Corte dei conti chiede una riflessione sulle regole attuali

La relazione non si limita alla fotografia numerica. La magistratura contabile affronta anche il tema dell’adeguatezza dell’attuale quadro normativo relativo alle crisi degli enti locali. Le analisi pubblicate sul referto evidenziano infatti la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione, in modo da intercettare i segnali di deterioramento finanziario prima che la situazione renda inevitabile il ricorso alle procedure straordinarie.

È probabilmente questa una delle questioni fondamentali emerse dall’intera analisi. Una procedura che interviene soltanto quando l’ente è già arrivato a uno stato estremamente grave può essere indispensabile per gestire il risanamento, ma non risolve il problema originario: capire per tempo che un Comune sta entrando in una traiettoria finanziaria insostenibile.

Prevenire la crisi prima che arrivi il dissesto

Il vero obiettivo diventa quindi spostare il baricentro dal risanamento alla prevenzione. Gli indicatori finanziari degli enti locali possono fornire diversi segnali di allarme: progressivo peggioramento del risultato di amministrazione, bassa capacità di riscossione, aumento dei debiti fuori bilancio, tensioni di cassa, crescita del contenzioso e deterioramento dei residui.

Intervenire quando questi segnali iniziano a manifestarsi può consentire di evitare che il problema diventi irreversibile. La Corte dei conti sta lavorando anche su strumenti di analisi sempre più evoluti, compresi modelli destinati a individuare anticipatamente i segnali di rischio nei bilanci comunali.La tecnologia, tuttavia, non può sostituire la qualità della gestione amministrativa. Per prevenire le crisi servono uffici capaci di programmare, controllare entrate e spese, monitorare le società partecipate e verificare costantemente la sostenibilità delle decisioni assunte.

Una questione nazionale con un fortissimo squilibrio territoriale

I numeri della relazione conducono quindi a una conclusione molto chiara sul piano descrittivo: quella dei Comuni in crisi finanziaria è una questione nazionale, ma presenta una concentrazione geografica eccezionalmente forte. Il dato del 63,6% delle procedure complessive concentrate in Calabria, Campania e Sicilia è già significativo.

L’80,4% dei dissesti rende il divario ancora più evidente. Non si parla soltanto di bilanci comunali o di procedure tecniche disciplinate dal Testo unico degli enti locali. Si parla della capacità delle amministrazioni di garantire servizi, programmare investimenti, utilizzare fondi pubblici e accompagnare lo sviluppo dei territori. Ed è proprio per questo che il tema della crisi finanziaria dei Comuni del Sud assume una rilevanza che travalica i confini delle singole amministrazioni.

Quasi 8 milioni di persone vivono in Comuni interessati dalle procedure ancora aperte

Il numero che forse meglio rende l’impatto sociale del fenomeno è quello demografico. Le 487 procedure ancora aperte alla fine del 2024 interessavano comunità per quasi 8 milioni di abitanti. Non siamo quindi davanti a una vicenda marginale della finanza pubblica. Milioni di italiani vivono in territori nei quali le amministrazioni comunali devono contemporaneamente garantire i servizi e affrontare percorsi di risanamento finanziario. In alcune realtà la procedura può essere in una fase avanzata; in altre la crisi può essere più recente e complessa. Ma il dato aggregato rende evidente quanto il tema tocchi direttamente una parte significativa della popolazione.

Il Sud davanti alla sfida della stabilità finanziaria dei Comuni

Per Calabria, Sicilia e Campania, i dati pubblicati dalla Corte dei conti rappresentano soprattutto un segnale sulla necessità di affrontare il problema in maniera strutturale. La solidità finanziaria dei Comuni è una delle condizioni fondamentali per la qualità delle istituzioni locali. Un ente finanziariamente stabile può programmare nel medio periodo, partecipare con maggiore efficacia ai bandi, cofinanziare interventi, investire nel personale e rispondere più rapidamente ai bisogni della popolazione.

Un ente costantemente impegnato nella gestione delle emergenze contabili rischia invece di concentrare gran parte delle energie sul passato anziché sul futuro. Ed è probabilmente questo il vero significato politico-amministrativo della fotografia scattata dalla magistratura contabile.

Il dato che fa scattare l’allarme: l’80,4% dei dissesti in tre regioni

La relazione consegna dunque un dato difficile da ignorare: oltre otto dissesti comunali italiani su dieci si concentrano tra Sicilia, Calabria e Campania. Nel complesso le tre regioni raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi finanziaria, mentre nell’intero Paese sono state censite 1.383 procedure, di cui 795 dissesti e 588 riequilibri. Alla fine del 2024 ne rimanevano aperte 487, con 227 dissesti e 260 riequilibri, capaci di coinvolgere quasi 8 milioni di cittadini e una massa debitoria superiore agli 8 miliardi di euro.

Numeri che trasformano quello dei conti comunali da tema apparentemente tecnico a una delle questioni più rilevanti per il futuro amministrativo del Mezzogiorno. Per Calabria, Sicilia e Campania, in particolare, la sfida non riguarda soltanto come uscire dalle crisi già aperte, ma soprattutto come impedire che altri enti entrino negli anni a venire nella stessa spirale.