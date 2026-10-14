Calabria e Sicilia, Bonelli torna all’attacco: “migliaia di agricoltori bloccano le strade”

“Ci sono migliaia di agricoltori che hanno bloccato strade in Calabria, Sicilia, Campania e Lazio. La situazione è drammatica: ci sono agricoltori che rischiano di non poter più coltivare le terre perché non è più competitivo e il costo dell’energia diventa impossibile. Quello che accade è che i cittadini, quando vanno a comprare i pomodori, ad esempio il datterino, pagano 8 euro al chilo, ma non si arricchiscono gli agricoltori: si arricchiscono le grandi società energetiche e la grande distribuzione. Su questo Giorgia Meloni non fa nulla perché si è schierata dalla parte dei poteri forti, non dei cittadini. Il problema non è il Consiglio europeo, ma quello che Giorgia Meloni non ha fatto. Oggi ha detto che vuole difendere i cittadini italiani dall’Europa, ma i cittadini italiani come si difendono da Giorgia Meloni? Questo è il vero problema: non ha fatto assolutamente nulla per difendere il potere d’acquisto degli italiani e ha consentito la speculazione energetica che ha ingrassato i conti correnti delle grandi società energetiche, che hanno realizzato profitti per decine di miliardi di euro”. Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde durante il presidio CIA Agricoltori Italiani in Piazza Montecitorio.