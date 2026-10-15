Calabria, è corsa alla benzina: distributori a secco e lunghe code, da venerdì scatta il blocco di 800 autotrasportatori

La Calabria rischia di ritrovarsi con numerosi distributori di benzina e gasolio senza carburante e tra gli automobilisti cresce la preoccupazione. Lunghe file davanti alle stazioni di servizio, impianti rimasti a secco e cittadini alla ricerca di un distributore ancora rifornito: è lo scenario che si è registrato mercoledì 14 ottobre in diverse zone della regione, dove l’interruzione delle consegne ha provocato pesanti disagi alla distribuzione dei carburanti. La situazione è particolarmente delicata perché alle difficoltà già determinate dalle proteste dei lavoratori ex Ilva di Taranto rischia di aggiungersi un secondo fronte di mobilitazione: quello degli autotrasportatori calabresi, che da venerdì 16 ottobre hanno annunciato un blocco con circa 800 operatori e 22 presidi distribuiti sul territorio regionale.

Due proteste distinte che, sovrapponendosi, potrebbero determinare ulteriori criticità negli approvvigionamenti di benzina e gasolio. Intanto, dopo giorni di consegne saltate, la corsa ai distributori ancora operativi ha già prodotto lunghe attese, proseguite in molti casi fino alla serata.

Benzina e gasolio in Calabria, perché i distributori stanno rimanendo senza carburante

All’origine delle difficoltà c’è il blocco delle attività di distribuzione del carburante, un’infrastruttura strategica per il sistema degli approvvigionamenti energetici del Mezzogiorno. Le proteste dei lavoratori dell’ex Ilva hanno interessato anche gli accessi al polo petrolifero, ostacolando il movimento delle autobotti incaricate di trasportare i carburanti verso le stazioni di servizio. Le conseguenze si sono fatte sentire rapidamente in Calabria, particolarmente dipendente dai collegamenti logistici con l’impianto pugliese.

Le prime interruzioni delle forniture si sono verificate già lunedì 12 e martedì 13 ottobre, quando diverse consegne programmate sono state annullate. Una situazione che ha iniziato a mettere in difficoltà soprattutto i distributori a marchio Eni, dove le scorte disponibili non sono state sufficienti a compensare il mancato arrivo dei rifornimenti. Nel corso delle giornate successive il problema si è progressivamente aggravato. Numerose stazioni di servizio hanno esaurito il carburante disponibile e altre hanno dovuto fare i conti con quantità limitate di benzina e gasolio, in attesa di nuove forniture.

La criticità non dipende dunque da una mancanza generale di carburante sul mercato, ma dall’interruzione di una parte della catena logistica necessaria a trasportarlo fino ai distributori. Una distinzione importante per comprendere quello che sta accadendo e le possibili conseguenze sulla rete di distribuzione regionale.

Lunghe code ai distributori in Calabria: automobilisti in fila per ore per fare rifornimento

Le conseguenze dello stop alle consegne non hanno tardato a manifestarsi. Mercoledì 14 ottobre, in numerose località calabresi, gli automobilisti si sono messi alla ricerca di distributori ancora funzionanti, determinando un improvviso aumento della domanda negli impianti che disponevano di carburante. Le stazioni rimaste aperte sono state raggiunte da un numero crescente di veicoli, con lunghe code per fare rifornimento di benzina e gasolio. Le attese sono proseguite per tutta la giornata e, in diversi casi, anche durante le ore serali.

Il timore di non riuscire a utilizzare l’automobile nei giorni successivi ha spinto molti cittadini ad anticipare il pieno, contribuendo a concentrare la richiesta di carburante nei pochi impianti che potevano ancora garantire il servizio. La situazione ha interessato diverse aree della regione. La Tgr Rai Calabria ha documentato, tra gli altri, i disagi presso un distributore a Settimo di Montalto, nel Cosentino, dove si sono registrate file di automobilisti in attesa.

Il fenomeno evidenzia quanto un’interruzione delle forniture possa incidere rapidamente sulla quotidianità dei cittadini, soprattutto in un territorio nel quale l’automobile costituisce uno strumento essenziale per gli spostamenti tra città, comuni e aree interne. Per chi utilizza ogni giorno il proprio veicolo per raggiungere il luogo di lavoro, accompagnare i figli a scuola o svolgere altre attività indispensabili, la possibilità di non trovare carburante rappresenta una preoccupazione concreta.

Distributori Eni a secco, quando riprenderanno i rifornimenti in Calabria?

La domanda che molti automobilisti si pongono riguarda i tempi necessari per tornare a una situazione di normalità. Secondo le informazioni disponibili, i primi nuovi approvvigionamenti Eni sono previsti nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre, ma dovrebbero riguardare soltanto alcuni punti vendita distribuiti sul territorio calabrese. Non si tratta quindi, almeno sulla base delle indicazioni diffuse, di una ripresa immediata e generalizzata delle forniture in tutti gli impianti rimasti senza carburante.

Il ritorno alla regolarità dipenderà dalla possibilità di ripristinare il flusso delle autobotti dalla raffineria di Taranto e di rifornire progressivamente le stazioni di servizio che hanno esaurito le proprie scorte. Occorre inoltre considerare che, dopo giorni di consegne annullate, alcuni distributori potrebbero aver bisogno di più rifornimenti per ricostituire una disponibilità adeguata di benzina e gasolio.

Per gli automobilisti, dunque, la previsione di nuove consegne rappresenta un primo segnale positivo, ma non costituisce ancora una garanzia che tutti gli impianti possano tornare immediatamente operativi. Non è stata comunicata una data certa per il completo ripristino delle forniture in Calabria. L’evoluzione della situazione dipenderà soprattutto dalla ripresa delle attività logistiche e dall’eventuale prosecuzione delle proteste.

Venerdì 16 ottobre scatta il blocco degli autotrasportatori: previsti 22 presidi e 800 partecipanti

A rendere ulteriormente complesso lo scenario è la mobilitazione degli autotrasportatori calabresi annunciata per venerdì 16 ottobre. Secondo le previsioni, la protesta dovrebbe coinvolgere circa 800 autotrasportatori, con l’organizzazione di 22 presidi in diverse aree della Calabria. Una partecipazione numericamente rilevante, che potrebbe incidere sulla circolazione dei mezzi pesanti e sul regolare svolgimento delle attività di trasporto e distribuzione delle merci.

L’elemento di maggiore preoccupazione è proprio la contemporaneità delle due situazioni. Da una parte le difficoltà provocate dai blocchi alla raffineria Eni di Taranto, dall’altra una mobilitazione che coinvolge direttamente il settore dell’autotrasporto calabrese. Qualora la protesta dovesse interferire anche con la movimentazione delle autocisterne o con i collegamenti logistici necessari alla distribuzione del carburante, i tempi per normalizzare gli approvvigionamenti potrebbero allungarsi.

Al momento, tuttavia, non è possibile affermare che il blocco degli autotrasportatori provocherà una sospensione totale dei rifornimenti. Si tratta di un rischio legato all’evoluzione della mobilitazione e alle modalità concrete con cui verranno organizzati i presidi. Sarà quindi importante verificare nelle prossime ore quali aree saranno effettivamente interessate dalla protesta e quali conseguenze potranno verificarsi per il trasporto delle merci e dei carburanti.

Dal blocco dell’ex Ilva alla raffineria di Taranto: perché la protesta colpisce anche la Calabria

Per comprendere l’origine della crisi è necessario guardare a quanto sta accadendo a Taranto, dove la vertenza dei lavoratori dell’ex Ilva ha determinato una nuova fase di mobilitazione. Le proteste legate al futuro occupazionale dello stabilimento siderurgico hanno coinvolto anche gli accessi alla raffineria Eni, con conseguenze che si sono estese ben oltre il territorio pugliese.

Il blocco ha infatti compromesso le attività di distribuzione del carburante verso altre regioni del Sud, tra cui Calabria, Basilicata e Puglia. Secondo quanto riportato da Reuters il 14 ottobre, Eni aveva già segnalato che oltre 50 stazioni di servizio sulle circa 300 rifornite attraverso la rete interessata risultavano senza carburante. La situazione aveva prodotto ripercussioni anche sulle disponibilità di carburante negli aeroporti di Bari e Brindisi.

La vicenda dimostra come una protesta concentrata in un’area industriale possa avere conseguenze rilevanti su territori molto distanti, quando coinvolge infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento e la distribuzione dei prodotti energetici. Per la Calabria, le difficoltà attuali rendono evidente l’importanza della continuità dei collegamenti logistici con gli impianti che garantiscono le forniture di carburante alla regione.

Rischio carenza di carburante in Calabria: cosa devono sapere gli automobilisti

Di fronte alle lunghe code registrate negli ultimi giorni, è importante distinguere tra le difficoltà documentate e gli scenari che potrebbero verificarsi in caso di prolungamento delle interruzioni. Il dato certo è che diversi distributori calabresi hanno esaurito le scorte a causa delle mancate consegne, mentre gli impianti ancora riforniti hanno registrato un aumento significativo dell’afflusso di automobilisti. Questo non significa, però, che tutti i distributori della regione siano privi di benzina o gasolio, né che sia stata annunciata un’interruzione generalizzata della vendita di carburante.

La disponibilità può variare da una stazione all’altra, in funzione delle scorte e dei rispettivi canali di approvvigionamento. Per chi deve effettuare un rifornimento, il consiglio è quello di verificare, quando possibile, la disponibilità di carburante presso il distributore abituale, evitando spostamenti inutili verso impianti che potrebbero essere già rimasti a secco.

È inoltre opportuno non anticipare rifornimenti non necessari: la concentrazione degli acquisti in poche ore può contribuire a svuotare più rapidamente le stazioni ancora operative, aumentando le difficoltà per chi ha necessità immediate di utilizzare il proprio veicolo. Nelle prossime ore saranno soprattutto l’arrivo delle nuove autobotti e l’evoluzione delle proteste a chiarire se la situazione potrà migliorare progressivamente oppure se sarà necessario affrontare ulteriori giornate di disagi.

Calabria, ore decisive per i carburanti: tra ripresa delle consegne e protesta degli autotrasportatori

Le prossime ore saranno determinanti per comprendere l’effettiva portata delle difficoltà che stanno interessando la distribuzione di benzina e gasolio in Calabria. Il primo elemento da verificare sarà l’arrivo dei rifornimenti Eni previsti nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre, che potrebbero consentire ad alcuni distributori di tornare operativi dopo giorni di interruzione delle consegne. Il secondo riguarda la protesta degli autotrasportatori in programma da venerdì 16 ottobre, con circa 800 partecipanti attesi e 22 presidi annunciati sul territorio regionale.

L’eventuale sovrapposizione tra le difficoltà negli approvvigionamenti dalla Puglia e le conseguenze della mobilitazione del trasporto merci rappresenta il principale elemento di incertezza. Nel frattempo, le immagini delle lunghe code davanti ai distributori restituiscono la misura della preoccupazione che si è diffusa tra gli automobilisti calabresi.

La priorità è ripristinare la regolarità delle consegne ed evitare che le difficoltà registrate negli ultimi giorni si trasformino in una carenza prolungata di carburante. Per capire se questo rischio potrà essere scongiurato sarà necessario attendere gli sviluppi delle proteste e verificare l’effettiva ripresa dei rifornimenti. Intanto, in Calabria, l’attenzione resta alta: dopo le lunghe file e i distributori rimasti a secco, il timore è che l’annunciato blocco degli autotrasportatori possa complicare ulteriormente una situazione già difficile.