Calabria, Domenico Costarella lascia la guida della Protezione Civile: spunta il nome del successore

Domenico Costarella si è dimesso dall’incarico di dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria. La decisione, legata a una nuova opportunità lavorativa, è stata concordata con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e segna la conclusione di un’esperienza amministrativa iniziata nell’aprile del 2022. A confermare le dimissioni è stato lo stesso Costarella attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato le ragioni della propria scelta e rivolto un ringraziamento a quanti lo hanno accompagnato durante questi anni. “La decisione di concludere questa esperienza è stata una scelta personale, ponderata e, non lo nascondo, anche dolorosa”, ha scritto il dirigente, sottolineando il significato umano e professionale del percorso svolto alla guida di una struttura particolarmente importante per la gestione delle emergenze e la sicurezza del territorio calabrese.

Costarella lascia la Protezione Civile: “ho bisogno di nuove sfide”

Nel suo messaggio, Costarella ha spiegato di aver maturato la volontà di intraprendere un nuovo percorso professionale, pur mantenendo un forte legame con la Regione Calabria e con il sistema della Protezione Civile. “Lascio un incarico che mi ha dato tanto e una Regione alla quale mi sento profondamente legato, ma avverto il bisogno di aprire nuove pagine, cogliere nuove opportunità e misurarmi con sfide diverse”, ha dichiarato. La scelta arriva dopo oltre quattro anni trascorsi alla guida del Dipartimento regionale. Nominato nell’aprile 2022, Costarella era stato successivamente confermato per due volte, proseguendo la propria attività durante il mandato del presidente Occhiuto. Le dimissioni aprono ora la questione della successione in un settore che richiede continuità amministrativa e operativa, soprattutto per il coordinamento delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze.

Protezione Civile Calabria, Giacomo Giovinazzo tra i possibili successori

Per la guida del Dipartimento prende corpo l’ipotesi di una nomina di Giacomo Giovinazzo, attualmente commissario del Consorzio di Bonifica della Calabria e dirigente di settore della Protezione Civile regionale. Il suo nome viene indicato tra quelli possibili per assumere la responsabilità della struttura, anche se al momento non risulta ufficializzata alcuna nomina. La scelta del nuovo dirigente generale potrebbe arrivare in tempi brevi, con l’obiettivo di evitare un periodo di vacanza dell’incarico in un Dipartimento chiamato a garantire il coordinamento di attività particolarmente delicate per il territorio. Le dimissioni di Costarella comportano inoltre la decadenza dall’incarico del vicario Antonio Augruso, rendendo necessario definire il nuovo assetto dirigenziale della struttura regionale.

Il ringraziamento a Roberto Occhiuto e il legame con la Calabria

Nel congedarsi dall’incarico, Costarella ha rivolto un pensiero particolare al presidente della Regione Roberto Occhiuto, ringraziandolo per il rapporto di fiducia costruito durante gli anni di collaborazione. “Desidero ringraziare il presidente Roberto Occhiuto per la fiducia accordatami, la vicinanza e la stima dimostrate nel tempo”, ha affermato, estendendo la propria riconoscenza ai collaboratori e a tutte le persone con le quali ha condiviso le responsabilità legate alla direzione del Dipartimento. Il dirigente ha quindi concluso il proprio messaggio con parole che evidenziano il valore personale dell’esperienza vissuta: “Porterò sempre con me le esperienze vissute, le relazioni costruite e, soprattutto, il profondo legame con la Calabria e con la Protezione civile, che resteranno nel mio cuore”.