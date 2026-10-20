Calabria, discarica abusiva a Capo Vaticano: rifiuti pericolosi e sostanze chimiche interrate, scatta il sequestro

Un’intera area nel comune di Ricadi (Vibo Valentia), in località Tono della frazione di Capo Vaticano, destinata a una discarica abusiva, è stata sottoposta a sequestro preventivo dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Spilinga. I carabinieri hanno scoperto un’ingente quantità di rifiuti (materiale di vario genere, tra cui fusti contenenti o con residui di sostanze chimiche) distribuiti in più cumuli, sparsi su un terreno di circa 3.000 metri quadrati e classificati come rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. All’interno dell’area il terreno era smosso e mescolato di recente, e in superficie sono stati trovati frammenti di rifiuti che affioravano dal suolo. Il rappresentante legale di un’azienda, dedita all’attività turistica, proprietario del terreno, è stato denunciato in stato di libertà.