Calabria, discarica abusiva a Capo Vaticano: rifiuti pericolosi e sostanze chimiche interrate, scatta il sequestro

Blitz dei Carabinieri Forestali a Ricadi, in località Tono: sequestrata un'area di circa 3.000 metri quadrati con cumuli di rifiuti speciali e fusti contenenti sostanze chimiche. Denunciato il rappresentante legale di un'azienda turistica proprietaria del terreno

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Un’intera area nel comune di Ricadi (Vibo Valentia), in località Tono della frazione di Capo Vaticano, destinata a una discarica abusiva, è stata sottoposta a sequestro preventivo dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Spilinga. I carabinieri hanno scoperto un’ingente quantità di rifiuti (materiale di vario genere, tra cui fusti contenenti o con residui di sostanze chimiche) distribuiti in più cumuli, sparsi su un terreno di circa 3.000 metri quadrati e classificati come rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. All’interno dell’area il terreno era smosso e mescolato di recente, e in superficie sono stati trovati frammenti di rifiuti che affioravano dal suolo. Il rappresentante legale di un’azienda, dedita all’attività turistica, proprietario del terreno, è stato denunciato in stato di libertà.

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