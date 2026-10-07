Calabria, caro carburante: protesta degli agricoltori a Lamezia, trattori vicino all’aeroporto

Prosegue la mobilitazione contro il caro carburanti e l’aumento dei costi di produzione. Una lunga carovana di mezzi agricoli presidia l’area tra la Statale 18, l’ingresso dell’aeroporto di Lamezia Terme e la bretella per la Statale 280

protesta trattori
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Continua in Calabria la protesta degli agricoltori contro il caro carburanti. Da stamani una lunga carovana di trattori si è spostata nella zona di Lamezia Terme dove è in atto un blocco controllato dalle forze dell’ordine. Il corteo di mezzi agricoli si trova attualmente sulla Statale 18 fra la rotatoria per l’ingresso all’aeroporto e la bretella per la Statale 280. Alla base della protesta, che va avanti da giorni spostandosi in varie località della regione, che il malcontento per l’aumento dei costi di produzione che per le aziende agricole mettono a rischio i ricavi delle vendite. “E’ sempre più difficile andare avanti” hanno sostenuto alcuni manifestanti.

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