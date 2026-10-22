Calabria, caro carburante e viaggi per cure mediche: Comune stanzia quasi 32 mila euro per le famiglie

Un aiuto concreto contro il caro carburante e per chi deve curarsi fuori regione. E’ l’iniziativa di Alessandro Porco, sindaco di Aprigliano, piccolo paese del Cosentino con poco più di 2.000 abitanti.

Il Comune ha deciso di intervenire su entrambe le esigenze, destinando 31.925,11 euro per il sostegno delle famiglie. “Da una parte – scrive sul suo profilo Facebook – il diritto alla salute non può trasformarsi in un peso economico per chi è costretto a curarsi lontano dalla propria terra. Dall’altra, il costo del carburante incide ogni giorno sulla possibilità di raggiungere il lavoro, la scuola e i servizi essenziali”. “Perché – conclude – amministrare significa riconoscere i problemi reali delle persone e utilizzare le risorse disponibili per dare risposte concrete, senza dimenticare nessuno“.