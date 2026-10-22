Calabria, caos all’Unical: docente si sente male, familiari degli studenti bloccano un’altra seduta di laurea

Mattinata di forte tensione ieri mattina all’Università della Calabria dove l’attesa per una seduta di laurea al Dipartimento di Studi Umanistici (Disu) è degenerata dopo un malore improvviso di un docente, che ha imposto la ricalendarizzazione della seduta che coinvolgeva oltre dieci candidati di cui il professore era relatore o correlatore. La situazione è rapidamente precipitata quando alcuni familiari degli studenti hanno dato vita a un’azione di forza, bloccando una diversa sessione di laurea e interrompendo un pubblico servizio. Sull’accaduto è intervenuto il rettore Gianluigi Greco per ribadire la “massima vicinanza al dipartimento e al suo direttore, il professor Raffaele Perrelli, condannando con fermezza i comportamenti che hanno compromesso il regolare svolgimento delle attività accademiche“.

“Di fronte a tale criticità – ha rimarcato il Rettore – mi preme sottolineare la significativa capacità di gestione organizzativa e di reazione dimostrata dall’Ateneo e dal Dipartimento: siamo riusciti a ricomporre in tempi rapidi una commissione sostitutiva, acquisendo le valutazioni del docente che, pur trovandosi in condizioni di salute difficili, ha continuato a garantire il proprio contributo professionale con profondo senso del dovere. È stata poi garantita la piena continuità a entrambe le sessioni di laurea, consentendo il regolare svolgimento delle discussioni e delle proclamazioni“.

“L’Ateneo – ha affermato Greco – non può e non intende tollerare comportamenti come quelli che hanno compromesso il regolare svolgimento delle attività nelle nostre aule, creando il rischio di una grave situazione di disordine pubblico. È peraltro sconcertante constatare come, davanti a notizie mediche tutt’altro che rassicuranti su un nostro docente, non sempre siano state manifestate la necessaria sensibilità e attenzione per la situazione umana in corso”.