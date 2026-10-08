Calabria, boom di richieste per il bando startup: 678 domande e 11 milioni già impegnati

678 domande presentate, 400 pratiche già valutate, 55 startup ammesse a finanziamento e circa 11 milioni di euro impegnati. Sono i numeri dell’Avviso Startup della Regione Calabria, illustrati in occasione di InnoWeek 2026, il vertice internazionale dedicato all’innovazione che si è svolto al Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria di Acconia di Curinga. Dati che fotografano l’interesse del mondo imprenditoriale verso gli strumenti regionali destinati alla nascita e al consolidamento delle imprese innovative. La dotazione complessiva della misura ammonta a 15 milioni di euro e, secondo quanto comunicato dalla Regione, il 74% delle risorse risulta già impegnato. L’iniziativa rappresenta uno dei tasselli della strategia regionale per sostenere il sistema produttivo, favorire l’accesso ai finanziamenti e trasformare i progetti imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico in nuove opportunità di sviluppo e occupazione. Un percorso che l’amministrazione regionale intende rafforzare anche attraverso il confronto con investitori ed esperti internazionali.

Avviso Startup Calabria, 55 imprese ammesse a finanziamento: i dati della misura

I risultati aggiornati dell’Avviso Startup sono stati condivisi dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive della Regione Calabria durante InnoWeek 2026. Alla chiusura dello sportello, avvenuta lo scorso 30 giugno, erano pervenute complessivamente 678 domande, a conferma dell’interesse suscitato dall’iniziativa tra le realtà imprenditoriali del territorio. Delle 400 pratiche già sottoposte a valutazione, 55 startup sono state ammesse a finanziamento. Nel dettaglio, 24 sono nuove realtà imprenditoriali nascenti, mentre 29 sono imprese destinate a percorsi di consolidamento e scale-up, alle quali si aggiungono due rinunce. Sul versante economico, risultano già impegnati circa 11 milioni di euro rispetto ai 15 milioni complessivamente disponibili, una quota pari al 74% della dotazione finanziaria. Numeri che, secondo la Regione, testimoniano sia la capacità di attrazione della misura sia la rapidità delle procedure di attuazione. L’obiettivo è accompagnare le iniziative imprenditoriali nelle diverse fasi di sviluppo, dalla nascita dell’attività fino al rafforzamento delle imprese già avviate, contribuendo alla crescita di un ecosistema regionale sempre più competitivo.

InnoWeek 2026, in Calabria oltre cento speaker e investitori con capitali per 2,5 miliardi di dollari

La presentazione dei risultati è avvenuta nell’ambito di InnoWeek 2026, appuntamento internazionale promosso dall’associazione Reboot, con Fincalabra nel ruolo di co-organizzatore e il sostegno della Regione Calabria. L’evento, ospitato dal Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria di Acconia di Curinga, ha riunito oltre cento speaker, esperti e investitori che gestiscono capitali per più di 2,5 miliardi di dollari. Al centro del confronto, le prospettive della Silver & Longevity Economy e le opportunità offerte dal trasferimento tecnologico, due ambiti considerati strategici per lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali e l’incontro tra ricerca, innovazione e mercato. La partecipazione del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive ha rappresentato un’occasione per illustrare le politiche regionali a sostegno del tessuto economico locale e della competitività delle nuove imprese. L’iniziativa ha inoltre consentito di favorire il dialogo tra startup, piccole e medie imprese innovative e potenziali investitori, rafforzando l’obiettivo di rendere la Calabria un territorio capace di attrarre capitali, competenze e progetti ad alto valore tecnologico.

Varone: “Vogliamo che la Calabria si affermi come una piattaforma d’attrazione europea”

Il direttore generale del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive, Fortunato Varone, ha sottolineato il valore della partecipazione regionale a un evento internazionale e il lavoro avviato dall’amministrazione per rendere più accessibili ed efficaci gli strumenti di sostegno alle imprese. “La Regione Calabria crede con convinzione in iniziative di questo spessore internazionale, che dimostrano come il nostro territorio possa recitare un ruolo strategico nei processi di innovazione globale – dichiara Fortunato Varone, direttore generale del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive – Su impulso del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Turismo, Giovanni Calabrese, stiamo portando avanti un’azione amministrativa concreta rivolta a velocizzare l’iter delle procedure burocratiche e a rendere sempre più snelli ed efficaci gli strumenti di sostegno economico e finanziario destinati al mondo produttivo. Vogliamo che la Calabria si affermi come una piattaforma d’attrazione europea, capace di trasformare le idee ad alto contenuto tecnologico in opportunità occupazionali concrete e durature per i nostri giovani.” La strategia illustrata da Varone punta dunque a intervenire su due aspetti centrali per il mondo imprenditoriale: la semplificazione delle procedure amministrative e la disponibilità di strumenti finanziari adeguati alle esigenze delle imprese. Una prospettiva nella quale l’innovazione viene considerata anche una leva per creare opportunità occupazionali e valorizzare le competenze dei giovani calabresi.

Fincalabra, Zanfino: “Creare ponti reali tra i progetti d’impresa e il mercato dei capitali”

Un ruolo centrale nel percorso di sostegno alle imprese innovative è affidato anche a Fincalabra, impegnata a favorire l’accesso alle risorse finanziarie e a costruire nuove opportunità di collegamento tra il sistema produttivo regionale e gli investitori. L’amministratore delegato Alessandro Zanfino ha evidenziato l’importanza di iniziative come InnoWeek per agevolare l’incontro tra le idee imprenditoriali e il mercato dei capitali, richiamando anche il valore dell’ecosistema delle startup, delle PMI innovative e dello SpinUp Award. “Sostenere l’ecosistema delle startup, delle PMI innovative e dello SpinUp Award significa creare ponti reali tra i progetti d’impresa e il mercato dei capitali – sottolinea Alessandro Zanfino, amministratore delegato di Fincalabra – In stretta sinergia con la Regione Calabria, Fincalabra continua a lavorare per mettere a disposizione degli imprenditori strumenti finanziari agili e adeguati alle sfide odierne. Innoweek rappresenta una vetrina d’eccellenza in cui domanda e offerta di innovazione si incontrano; il nostro impegno è fare in modo che ogni risorsa stanziata diventi leva di crescita reale per chi sceglie di investire e fare impresa nel nostro territorio”. L’attenzione si concentra quindi non soltanto sull’erogazione delle risorse, ma anche sulla possibilità di creare condizioni favorevoli affinché gli investimenti si traducano in crescita concreta delle attività imprenditoriali e in una maggiore competitività dell’economia regionale.

La Calabria punta sull’innovazione per attrarre investimenti e creare occupazione

La partecipazione della Regione Calabria a InnoWeek 2026 e i primi risultati dell’Avviso Startup si inseriscono in una strategia più ampia che punta a rafforzare il rapporto tra pubblica amministrazione, imprese e investitori. Il Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive intende consolidare le politiche a sostegno del sistema produttivo locale, intervenendo tanto sulla disponibilità delle risorse economiche quanto sull’efficienza delle procedure necessarie per accedervi. Il confronto con operatori internazionali e realtà imprenditoriali attive nei settori tecnologicamente avanzati rappresenta, in questa prospettiva, un’opportunità per valorizzare le potenzialità del territorio e favorire nuove iniziative economiche. La Regione ribadisce così la volontà di superare i ritardi del passato e posizionare la Calabria come un laboratorio aperto all’innovazione, capace di dialogare con il mercato europeo e internazionale. L’obiettivo dichiarato è costruire un ambiente sempre più favorevole a chi sceglie di investire e fare impresa nel territorio, trasformando le risorse disponibili e le idee innovative in occasioni concrete di sviluppo, crescita e occupazione, anche in una prospettiva che guarda al futuro economico del Mediterraneo.