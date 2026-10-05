Calabria, AVS lancia la proposta di “Restituzione fiscale”: meno tasse e più stipendio

“Alleanza Verdi Sinistra lancia la proposta di “Restituzione Fiscale” ovvero – tasse +stipendio: un pacchetto di misure con un taglio delle tasse al 98% dei contribuenti e una patrimoniale sui redditi superiori a 5,4 milioni di euro. Un sistema che elimina le aliquote ed evita il fiscal drag. La proposta rimodula in senso progressivo l’IRPEF. Per il 98% dei contribuenti (41,5 milioni di persone nel nostro Paese) significa un considerevole taglio delle tasse.

Chiunque guadagni meno di 90mila euro lordi annui vedrà calare l’Irpef. Per chi guadagna tra 20mila e 40mila annui il taglio delle tasse sarà in media del 29%, con almeno 100 euro in più al mese. Chi guadagna 20mila euro l’anno avrà un taglio del 64%. Per le fasce più deboli, comprese tra la no tax area e sotto ai 20mila, il taglio delle tasse sarà dell‘85%“. È quanto si legge in comunicato stampa a firma di Fernando Pignataro, Segretario Regionale Sinistra Italiana AVS Calabria.

“Il costo di questa riforma fiscale è di 22 miliardi di euro l’anno (proiezioni su dati Mef). Le coperture finanziarie sono date dall’introduzione di una tassa patrimoniale esclusivamente su chi ha una ricchezza netta complessiva superiore ai 5,4 milioni di euro (lo 0,1% più ricco d’Italia pari a circa 50mila persone su 60 milioni di abitanti del Paese), che porterebbe 15 miliardi di euro e la lotta all’evasione fiscale, per i restanti 7 miliardi.

Con questa proposta concreta, una vera e propria riforma del sistema fiscale, si chiude con la stagione dei condoni e dei furbetti che campano sulle spalle di chi paga le tasse. E ogni euro recuperato da una serrata lotta all’evasione fiscale viene restituito ai lavoratori.

Di fronte a un sistema fiscale ingiusto e alle bugie delle destre è giunto il momento per il centrosinistra del coraggio e di tutelare i nostri cittadini, dobbiamo redistribuire la ricchezza che si è accumulata in modo diseguale. Il nostro è un Paese che ha un bisogno incredibile di giustizia sociale, e noi vogliamo dare risposte in questa direzione. Nei prossimi giorni promuoveremo iniziative in tutto il territorio regionale per illustrare nel merito i capisaldi di questa proposta e aprire il dibattito tra le forze della Coalizione progressista e con i cittadini“, conclude AVS Calabria.