Calabria, autotrasportatori in rivolta contro il caro carburante: confermato il fermo del 16 ottobre

Insediare una consulta per poter interloquire con il governo e chiedere la modulazione delle tariffe sulla base dell’aumento dei costi. Sono queste le richieste avanzate dalla delegazione di autotrasportatori ricevuti alla Cittadella regionale a Catanzaro dall’assessore Antonio Montuoro. L’esponente della giunta regionale ha avuto un colloquio con i rappresentanti di Fedralog che in mattinata hanno organizzato la mobilitazione per protestare contro il caro carburante.

“Non abbiamo chiesto aiuti, benefici o ristori – ha chiarito Girolamo Giovinazzo, consigliere Fedralog Calabria -. Abbiamo chiesto di poter ribaltare i costi divenuti insostenibili sulle nostre tariffe, il gasolio è l’ultimo. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sarebbe facile per noi chiedere tremila euro per un carico di kiwi dalla Calabria al mercato di Milano ma rovineremmo la campagna agricola di quest’anno e lo stesso vale per gli ortaggi e gli agrumi. Se ci sarà l’impegno per arrivare ad una consulta tecnica che permetta al settore trasporto di poter chiedere una tariffa adatta, che poi possa essere ribaltata al cliente finale, noi avremo già ottenuto un grande risultato“. Secondo quanto è stato riferito, Montuoro avrebbe assicurato di un prossimo incontro – tra due o massimo tre giorni – per poter avviare una interlocuzione con il Governo nazionale. “I 15 milioni servono a ben poco” hanno aggiunto i rappresentanti degli autotrasportatori. Nel frattempo è stato confermato il fermo dei servizi per il 16 ottobre.