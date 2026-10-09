Calabria, arrivano quasi 5 milioni di euro per ambiente, turismo e cultura: ecco chi può ottenere i fondi

Quasi cinque milioni di euro per finanziare piccoli progetti di cooperazione tra Italia e Grecia nei settori della sostenibilità ambientale, della cultura, del turismo e del rafforzamento amministrativo. È l’opportunità offerta dall’ottava e ultima call del Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027, illustrata oggi alla Cittadella regionale di Catanzaro nel corso di un incontro con rappresentanti istituzionali e stakeholder. Il bando, con una dotazione di 4,96 milioni di euro, è rivolto a enti pubblici, organizzazioni senza scopo di lucro e organismi operanti nei territori ammissibili di Calabria, Puglia, Basilicata e Grecia.

“È un programma da oltre 100 milioni di euro che la Calabria porta avanti con la Presidenza del Consiglio e le autorità greche, con l’obiettivo concreto di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso investimenti mirati sull’ambiente e sulla cultura“, ha spiegato Raffaele Rio, direttore generale del dipartimento regionale Asset strategici, Attrazione degli investimenti e Saperi, sottolineando l’importanza del coinvolgimento degli enti pubblici e del Terzo settore. “Questa ottava e ultima call riguarda i piccoli progetti, una tipologia pensata per ampliare la platea dei beneficiari“, ha dichiarato Maria Grazia Madaffari, funzionaria del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio. “È un’opportunità anche per rafforzare le capacità degli enti e promuovere iniziative culturali e sociali“. L’incontro ha approfondito le modalità di candidatura e le opportunità di cooperazione transfrontaliera, con un focus sul percorso dalla proposta progettuale alla presentazione delle domande.