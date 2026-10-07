Calabria, apre il nuovo ospedale della Sibaritide. Occhiuto: “otto incendi, ma ha vinto lo Stato” | VIDEO

“Ci sono stati otto incendi. Hanno fatto di tutto per fermarci. Ma non ce l’hanno fatta. Hanno perso e ha vinto lo Stato. Ieri abbiamo aperto il nuovo ospedale della Sibaritide, con il trasferimento dei primi 22 ambulatori”. Così, sui suoi canali social, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, commentando l’inaugurazione degli ambulatori della struttura ospedaliera che sorgerà a Insiti, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Al taglio del nastro del primo polo hanno partecipato il prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano, i vertici delle forze dell’ordine locali e provinciali, il sindaco Flavio Stasi, Claudio Moroni, commissario delegato per l’edilizia sanitaria della Regione Calabria, gli assessori regionali Pasqualina Straface e Gianluca Gallo, l’arcivescovo di Rossano Cariati Maurizio Aloise, il presidente e la vicepresidente della terza commissione consiliare Sanità, Angelo Brutto e Rosellina Madeo.

Occhiuto ha aggiunto che ora si proseguirà “gradualmente con il trasferimento di tutti i reparti e servizi, fino alla piena operatività della struttura“, che dovrebbe essere ultimata, come annunciato dallo stesso governatore, “entro la primavera 2027“.