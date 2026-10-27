Calabria ancora terra di cinema: presentato “Amici per caso 2”, il nuovo film con protagonisti Elettra Lamborghini e Francesco Pannofino

Crotone diventa il set cinematografico di “Amici per caso 2, Calabria on the Road”, il nuovo film diretto da Max Nardari che vede tra i protagonisti numerosi volti conosciuti del cinema e della televisione italiana, con la partecipazione speciale di Elettra Lamborghini nel ruolo di Patty. La pellicola, prodotta da Reset Produzioni e realizzata con il sostegno della Calabria Film Commission, è stata presentata oggi nella città pitagorica, dove sono in corso le riprese che proseguiranno fino al 7 novembre. Un progetto cinematografico che coinvolge direttamente il territorio calabrese, non soltanto attraverso le location scelte per le scene, ma anche grazie all’impiego di maestranze e professionisti locali. Durante le prime quattro settimane di lavorazione, infatti, sono stati coinvolti 58 professionisti della regione nei diversi reparti della produzione, oltre a 150 persone tra figurazioni speciali e comparse. Le riprese interessano varie location della città di Crotone e del suo hinterland, che faranno da sfondo alle vicende raccontate nella nuova commedia.

Alla presentazione del film hanno partecipato il regista Max Nardari, il cast, il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e l’assessore comunale alla Cultura, Dalila Venneri. L’incontro è stato l’occasione per presentare il progetto e il lavoro svolto sul territorio, con particolare attenzione al coinvolgimento dei professionisti calabresi e alle attività realizzate durante le settimane di riprese. Il sostegno della Film Commission si inserisce nella realizzazione di una produzione che utilizza Crotone e le località circostanti come ambientazione della storia, offrendo allo stesso tempo opportunità lavorative a tecnici, maestranze e comparse della regione. Con la prosecuzione delle riprese fino al 7 novembre, la città continuerà a ospitare la troupe e gli attori impegnati nella lavorazione del film.

Da Elettra Lamborghini a Francesco Pannofino: il cast di “Amici per caso 2”

Il nuovo film diretto da Max Nardari riunisce un cast numeroso, composto da interpreti provenienti dal mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo. Tra i protagonisti figurano Filippo Contri, Filippo Tirabassi, Ludovico Fremont, Beatrice Bruschi, Mirko Frezza, Marina Suma, Francesco Pannofino, Antonella Elia, Franco Neri, Giulia Schiavo, Laura Lena Forgia, Letizia Trunfio, Martina Marotta, Emanuela Rossi, Lidia Vitale e Giuseppe Garibaldi. A questi si aggiungono Francesco Guzzo Magliocchi, Manuela Morabito, Sandro Bersani, Giorgio Franzè, Marco Martire, Antonio Di Natale, Vincenzo Tripodi, Paolo Napizia, Giada Ruperti e Silvia Taverna. Tra le presenze annunciate spicca quella di Elettra Lamborghini, che prenderà parte al film interpretando il personaggio di Patty. La produzione, affidata a Reset Produzioni, prosegue dunque il percorso narrativo avviato con il primo capitolo di “Amici per caso”, riportando sullo schermo i personaggi già conosciuti dal pubblico e inserendoli in una nuova avventura ambientata in Calabria.

La trama del film: un matrimonio per errore e un viaggio pieno di imprevisti

La storia di “Amici per caso 2, Calabria on the Road” riprende le vicende dei protagonisti a distanza di due anni dagli eventi raccontati nel primo film. Pietro e Lolli sono ancora innamorati, mentre la relazione tra Omero e Andy è terminata a causa della distanza e degli impegni lavorativi che hanno portato Andy all’estero. A cambiare gli equilibri del gruppo arriva una nuova opportunità professionale per Lolli, che riceve un trasferimento di lavoro della durata di un anno fuori città. È proprio questa situazione a dare origine a una serie di equivoci destinati a trasformare radicalmente i programmi dei protagonisti. Pietro, infatti, rimane coinvolto in un esilarante scambio di regali che lo porta a consegnare a Lolli una torta contenente un anello di fidanzamento. Quello che nasce come un errore si trasforma rapidamente in una situazione sempre più complicata, perché Pietro non trova il coraggio di raccontare la verità e finisce per organizzare un vero e proprio matrimonio senza averlo realmente programmato.

Da quel momento prende forma una commedia costruita attorno agli equivoci, alle bugie e agli imprevisti che accompagnano i preparativi delle nozze. Con l’aiuto degli amici, Pietro cerca di organizzare il matrimonio, ma gli eventi prendono una direzione del tutto inattesa. Tra situazioni imprevedibili, complicazioni e persino una partita della Roma, il tentativo di portare a termine i preparativi si trasforma in un disastroso viaggio on the road, nel quale i rapporti tra i personaggi e le loro vicende sentimentali diventano il motore della narrazione. È questa la storia che farà da filo conduttore alla nuova pellicola, con le location di Crotone e del territorio circostante a ospitare le riprese della commedia. La lavorazione proseguirà fino al 7 novembre 2026, completando il programma di produzione sostenuto dalla Calabria Film Commission e caratterizzato dal coinvolgimento diretto di professionisti, figurazioni speciali e comparse calabresi.