Calabria ancora protagonista nel cinema, concluse le riprese del film “L’ultima notte da single” tra Pizzo e Curinga

La Calabria torna protagonista sul grande schermo con il film “L’ultima notte da single”, le cui riprese si sono concluse oggi, lunedì 26 ottobre, dopo aver interessato diverse location tra Pizzo Calabro e Curinga. La nuova produzione cinematografica, diretta da Tommaso Renzoni e scritta dallo stesso regista insieme a Fausto Brizzi, ha coinvolto numerosi professionisti e figurazioni del territorio, confermando il ruolo della regione come sede di produzioni audiovisive. Il film è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano ed è una produzione Italian International Film, società del gruppo Lucisano Media Group, con Rai Cinema. La realizzazione dell’opera ha ricevuto il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, che ha comunicato la conclusione delle riprese sul territorio calabrese.

Un cast ricco di volti noti e il coinvolgimento di professionisti calabresi

Il film vanta un cast composto da Amanda Campana, Adriano Moretti, Michela Giraud, Giuseppe Scoditti, Valeria Angione e Vittorio Pettinato. Accanto agli interpreti principali figurano anche gli attori Costantino Comito e Saverio Malara. Particolarmente significativo il coinvolgimento delle professionalità locali durante le riprese realizzate tra Pizzo Calabro e Curinga. Nella troupe hanno infatti lavorato 16 professionisti calabresi, ai quali si aggiungono 20 figurazioni speciali e circa 180 figurazioni. Numeri che testimoniano la partecipazione del territorio alla realizzazione del progetto cinematografico, sia attraverso il lavoro delle maestranze sia mediante la presenza di interpreti e comparse. Le diverse location calabresi hanno ospitato le attività di produzione del film, che porta la firma di Fausto Brizzi e Tommaso Renzoni per la sceneggiatura, con quest’ultimo impegnato anche nella regia.

La trama di “L’ultima notte da single”: un matrimonio e una notte che cambia tutto

Al centro della storia ci sono Luca e Allegra, una coppia che si prepara a celebrare il proprio matrimonio. Manca soltanto una settimana alle nozze quando i due decidono di festeggiare i rispettivi addii al celibato e al nubilato. Quella che dovrebbe essere una serata di divertimento prima del grande passo prende però una piega inaspettata, mettendo entrambi di fronte a dubbi e interrogativi sul futuro della loro relazione. Tra mezze verità, tentazioni e segreti difficili da confessare, i due futuri sposi si ritrovano a confrontarsi con una domanda che potrebbe cambiare ogni cosa: “e se la persona giusta fosse un’altra?”. È questo l’interrogativo attorno al quale si sviluppa la vicenda raccontata nel film, che prende forma proprio alla vigilia di uno dei momenti più importanti nella vita dei protagonisti. Con la conclusione delle riprese tra Pizzo Calabro e Curinga, si chiude dunque la fase di lavorazione sul territorio calabrese della produzione sostenuta dalla Fondazione Calabria Film Commission.