Calabria, ancora furti di cavi elettrici sull’A2: gallerie al buio, allarme sicurezza tra Cosenza e Altilia

Lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto compreso tra il km 258,300 e il km 258,828, in corrispondenza della galleria Serra Spiga e dello svincolo di Cosenza, si è verificato un furto di cavi elettrici da parte di ignoti. Il furto ha causato il danneggiamento dei quadri elettrici e la conseguente disalimentazione degli impianti di illuminazione della galleria e dello svincolo. L’episodio rappresenta l’ennesimo furto di cavi occorso sulla A2 nel tratto tra Cosenza e Altilia e considerato che alcune gallerie risultano ancora disalimentate a seguito dei precedenti furti, si raccomanda agli utenti la massima prudenza in transito. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.