Calabria, al via la formazione per gli imprenditori del futuro: cinque città coinvolte nel progetto con Sole 24 ORE Business School

Un percorso di alta formazione per preparare una nuova generazione di imprenditori e manager calabresi ad affrontare le sfide del mercato, guidare la trasformazione delle aziende e sviluppare nuove opportunità di crescita. È questo l’obiettivo di “Imprenditore 4.0 – Crescere, Guidare, Innovare”, l’iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria in collaborazione con Sole 24 ORE Business School. Il programma prenderà il via il 23 ottobre 2026 e coinvolgerà le principali città della regione, attraverso un calendario di appuntamenti che proseguirà fino al 26 marzo 2027. L’iniziativa si rivolge a giovani imprenditori, successori d’impresa, founder e manager di piccole e medie imprese in crescita, con l’intento di rafforzare le competenze necessarie a gestire e sviluppare le realtà produttive del territorio.

Al centro del progetto ci sono la capacità di elaborare strategie aziendali, la gestione economico-finanziaria, lo sviluppo commerciale, la leadership e i processi di trasformazione d’impresa. Un programma che punta a rispondere alle esigenze delle aziende calabresi in una fase caratterizzata dall’evoluzione dei mercati, dalla trasformazione digitale e dalla necessità di adottare modelli organizzativi sempre più adeguati ai nuovi scenari competitivi.

Unindustria Calabria e Sole 24 ORE Business School insieme per la crescita delle imprese

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria e Sole 24 ORE Business School, con l’obiettivo di mettere a disposizione delle imprese strumenti manageriali e occasioni di confronto tra esperienze imprenditoriali differenti. L’iniziativa guarda in particolare a chi si prepara ad assumere responsabilità di guida all’interno delle aziende, a chi è impegnato nel passaggio generazionale e a chi sta sviluppando nuove attività imprenditoriali. La formazione viene quindi proposta come uno strumento per accompagnare la crescita del sistema produttivo regionale, favorendo l’acquisizione di competenze utili nelle decisioni strategiche e nella gestione quotidiana dell’impresa. Accanto agli aspetti tecnici, il percorso punta a costruire una rete di relazioni tra i partecipanti, incoraggiando la collaborazione e la condivisione di conoscenze tra aziende che operano in contesti e settori differenti. Un’impostazione che mette insieme aggiornamento professionale, confronto diretto e applicazione pratica delle competenze acquisite.

“Investire nella formazione imprenditoriale significa investire nella capacità delle nostre imprese di crescere, innovare e creare valore per il territorio”, commenta Vincenzo Giovanni Squillacioti, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria. “Con questo progetto vogliamo mettere a disposizione degli imprenditori calabresi strumenti manageriali concreti e, allo stesso tempo, favorire il confronto e la collaborazione tra realtà aziendali diverse. Crediamo che la condivisione di competenze ed esperienze sia una leva fondamentale per rafforzare il nostro sistema imprenditoriale”. Le parole del presidente evidenziano il ruolo attribuito alla formazione nell’ambito delle strategie di sviluppo delle aziende calabresi, con particolare attenzione alla costruzione di competenze che possano tradursi in risultati concreti e alla possibilità di favorire nuove relazioni all’interno del sistema produttivo regionale.

Un programma di 46 ore tra strategia, leadership e gestione aziendale

Il percorso “Imprenditore 4.0” prevede complessivamente 46 ore di formazione, suddivise in 32 ore in presenza e 14 ore in live streaming, alle quali si aggiungono 25 ore di contenuti digitali. Il programma è articolato attorno a quattro dimensioni fondamentali per la gestione e lo sviluppo delle imprese: visione, decisione, organizzazione e leadership. Ciascuna sarà approfondita nel corso di una specifica giornata formativa, con attività dedicate all’analisi dei principali processi che caratterizzano la vita aziendale. Tra gli argomenti affrontati figurano la pianificazione strategica, la gestione economica e finanziaria, lo sviluppo commerciale e la capacità di accompagnare le organizzazioni nei processi di innovazione e cambiamento. L’obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti utili per interpretare le trasformazioni del contesto competitivo e affrontare le responsabilità legate alla guida di un’impresa. La struttura del programma combina momenti di approfondimento teorico con esercitazioni e analisi di situazioni aziendali, in modo da collegare le competenze manageriali alle esigenze concrete delle piccole e medie imprese.

A guidare le attività sarà una faculty composta da docenti, professionisti e giornalisti di Sole 24 ORE Business School, che accompagneranno i partecipanti attraverso lezioni, esercitazioni e analisi di casi aziendali. Una parte del programma sarà dedicata anche agli Inspirational Talks con imprenditori e manager, pensati per favorire il confronto diretto con chi affronta quotidianamente le responsabilità della gestione aziendale. Un ulteriore elemento caratterizzante sarà il Project Work, attraverso il quale ogni partecipante potrà applicare quanto appreso alla propria realtà d’impresa, sviluppando un progetto da presentare durante l’evento conclusivo del percorso. La scelta di inserire attività pratiche e occasioni di confronto risponde alla volontà di rendere la formazione direttamente collegata alle necessità delle aziende, superando una dimensione esclusivamente teorica e favorendo l’elaborazione di soluzioni utilizzabili nei rispettivi contesti professionali.

“Abbiamo costruito insieme a Unindustria Calabria un percorso che unisce metodo e applicazione concreta: casi aziendali, confronto con imprenditori e manager e un Project Work sulla propria realtà d’impresa. Per noi è importante portare le competenze manageriali nei territori e accompagnare le nuove generazioni di imprenditori in una fase di cambiamento che richiede visione strategica e capacità di guidare l’innovazione”, ha dichiarato Laura Cao, Head of Corporate Education di Sole 24 ORE Business School, Gruppo Digit’Ed. L’intervento sottolinea l’importanza di sviluppare percorsi capaci di trasferire competenze manageriali direttamente nei territori, accompagnando gli imprenditori attraverso strumenti e metodologie che possano essere applicati alle specifiche esigenze delle loro aziende.

Da Cosenza a Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone: tutte le date del percorso

Una delle caratteristiche dell’iniziativa è la sua organizzazione itinerante, che coinvolgerà diverse città calabresi con l’obiettivo di costruire un’esperienza formativa condivisa a livello regionale. Il programma prenderà ufficialmente il via venerdì 23 ottobre 2026 con un incontro inaugurale online, che precederà le quattro giornate di formazione in presenza. La prima tappa è prevista a Cosenza il 6 novembre 2026, mentre il secondo appuntamento si svolgerà a Reggio Calabria il 4 dicembre 2026. Il percorso proseguirà nel nuovo anno con l’incontro di Vibo Valentia, fissato per il 15 gennaio 2027, e con quello di Crotone, in calendario il 19 febbraio 2027. Le tappe consentiranno ai partecipanti di approfondire le quattro dimensioni del programma e, contemporaneamente, di confrontarsi con realtà imprenditoriali provenienti da differenti territori della Calabria. La scelta di distribuire gli appuntamenti tra più città risponde alla volontà di valorizzare la dimensione regionale del progetto, favorendo l’incontro tra imprenditori e manager e rafforzando le occasioni di scambio e collaborazione all’interno del sistema produttivo calabrese.

Il 26 marzo 2027 a Catanzaro la presentazione dei progetti e la consegna dei certificati

Il percorso si concluderà il 26 marzo 2027 a Catanzaro, dove si svolgerà il Celebration Day, appuntamento finale dedicato alla presentazione dei Project Work sviluppati dai partecipanti, alla condivisione delle esperienze maturate e alla consegna dei certificati. L’evento rappresenterà il momento conclusivo di un programma che, nell’arco di cinque mesi, avrà coinvolto diverse città e realtà imprenditoriali della Calabria. La presentazione dei progetti consentirà ai partecipanti di illustrare le applicazioni concrete delle competenze acquisite, mettendo in relazione il lavoro formativo con le esigenze delle rispettive aziende. Allo stesso tempo, il Celebration Day offrirà un’ulteriore occasione di confronto tra imprenditori, manager e professionisti coinvolti nell’iniziativa, contribuendo a consolidare le relazioni costruite durante gli incontri precedenti. La consegna dei certificati segnerà la conclusione ufficiale delle attività, mentre i risultati del lavoro svolto potranno costituire un punto di partenza per sviluppare nuove strategie e iniziative all’interno delle imprese partecipanti.

Con “Imprenditore 4.0 – Crescere, Guidare, Innovare”, il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria e Sole 24 ORE Business School puntano dunque a rafforzare le capacità manageriali di chi guida o si prepara a guidare le aziende del territorio. Il progetto si inserisce in un contesto nel quale le imprese sono chiamate a confrontarsi con la trasformazione digitale, l’evoluzione dei mercati e la necessità di adottare modelli organizzativi adeguati alle nuove sfide competitive. La combinazione tra formazione in presenza, attività online, contenuti digitali, confronto con imprenditori e manager e sviluppo di progetti applicati alle singole realtà aziendali rappresenta l’elemento centrale del programma. L’obiettivo è offrire ai partecipanti strumenti utili per affrontare il cambiamento, migliorare la gestione delle imprese e favorire nuove opportunità di crescita, contribuendo alla costruzione di un sistema produttivo regionale maggiormente connesso e capace di valorizzare le competenze delle nuove generazioni imprenditoriali.