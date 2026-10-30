Calabria, al via i lavori nella galleria Marcellinara sulla SS 280: cambia la viabilità, ecco cosa sapere

Anas ha consegnato i lavori di consolidamento e riqualificazione della galleria Marcellinara, situata lungo la Strada Statale 280 “dei Due Mari”, nel territorio comunale di Marcellinara, in provincia di Catanzaro. L’intervento, per un investimento complessivo di circa 14,8 milioni di euro, riguarderà esclusivamente la canna in direzione Catanzaro e rientra nel più ampio programma di adeguamento e messa in sicurezza delle gallerie della rete transeuropea TEN-T e di ammodernamento della SS 280. Il progetto prevede una serie di interventi strutturali e tecnologici finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura. La durata contrattuale dei lavori è di circa 700 giorni, durante i quali sarà necessario modificare temporaneamente la circolazione stradale per consentire lo svolgimento delle operazioni.

Galleria Marcellinara, gli interventi previsti da Anas

Le lavorazioni interesseranno principalmente la struttura interna della galleria, con il consolidamento dello strato superficiale della calotta attraverso interventi di demolizione controllata e idrodemolizione. Saranno inoltre effettuate la fresatura e la riprofilatura del rivestimento esistente, necessarie per predisporre la struttura alle successive fasi di riqualificazione. Il progetto comprende la posa di un nuovo sistema di impermeabilizzazione e la realizzazione di un rivestimento strutturale in calcestruzzo armato gettato in opera. Sono previsti anche interventi di adeguamento degli impianti tecnologici, che saranno aggiornati nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza delle gallerie stradali.

Come cambia la viabilità sulla SS 280 durante i lavori

Per organizzare le attività di cantiere e definire le modalità di gestione della circolazione, si è svolta presso la Prefettura di Catanzaro una riunione del Comitato Operativo Viabilità (COV), alla quale hanno partecipato gli enti territoriali interessati, le Forze dell’Ordine e i rappresentanti dei servizi di soccorso e pronto intervento. Il confronto ha consentito di coordinare le misure necessarie per garantire la sicurezza della circolazione anche in eventuali situazioni di emergenza, limitando per quanto possibile i disagi agli automobilisti. La principale modifica riguarderà la chiusura al traffico della canna della galleria in direzione Catanzaro. Durante l’intervento, la circolazione sarà deviata nell’altra canna, quella in direzione Lamezia Terme, che resterà aperta a doppio senso di marcia per tutta la durata dei lavori. Prima dell’attivazione di questa configurazione viaria, sono già in corso, in collaborazione con la Provincia di Catanzaro, alcuni interventi di miglioramento funzionale della Strada Provinciale 168/1, considerati propedeutici alla chiusura della canna interessata dal cantiere.

Tempi di percorrenza e percorsi alternativi tra Marcellinara e Settingiano

Secondo quanto comunicato da Anas, la soluzione individuata dovrebbe consentire di mantenere tempi di percorrenza sostanzialmente invariati lungo la SS 280, grazie all’utilizzo della canna rimasta aperta in entrambe le direzioni. Gli automobilisti potranno comunque utilizzare anche la viabilità provinciale limitrofa. Per i percorsi alternativi sono state indicate differenze nei tempi di percorrenza di circa 4 minuti sulla tratta Marcellinara-Settingiano e di circa 6 minuti sulla tratta Vena di Maida-Settingiano. La consegna dei lavori rappresenta quindi un nuovo passaggio nel programma di riqualificazione della Statale 280 dei Due Mari, importante collegamento tra il versante tirrenico e quello ionico della Calabria. L’intervento sulla galleria Marcellinara punta a migliorare le condizioni strutturali e tecnologiche dell’infrastruttura, garantendo nel contempo la continuità della circolazione attraverso la gestione del traffico a doppio senso nella canna non interessata dai lavori.