Calabria, 4,5 milioni per economia circolare e turismo sostenibile: scade il 19 ottobre la Call Interreg Italia-Grecia

Scadrà lunedì 19 ottobre, nell’ambito di Interreg Italia-Grecia, l’ottava Call focalizzata sull’economia circolare. Lo annuncia l’assessore regionale alla Cooperazione internazionale, Antonio Montuoro. Il bando – spiega il Dipartimento Asset strategici, attrazione degli investimenti e saperi della Regione Calabria – intende sostenere progetti transfrontalieri di piccola scala tra Grecia e Italia, attraverso iniziative capaci di rafforzare la cooperazione tra istituzioni e territori, individuare soluzioni condivise alle sfide comuni e valorizzare il potenziale di sviluppo delle aree di confine.

La Call (Parte A) interviene nell’ambito di due Obiettivi Specifici: Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse, favorendo prevenzione e gestione sostenibile dei rifiuti, riuso delle risorse, comportamenti sostenibili e coinvolgimento delle comunità locali; Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale, attraverso la conservazione e valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale e naturale e lo sviluppo di esperienze turistiche innovative, inclusive e sostenibili. La dotazione finanziaria complessiva è pari a circa 4 milioni e mezzo di euro.

“Anche sul fronte della Cooperazione internazionale – dichiara l’assessore Montuoro – la Giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto sta compiendo passi in avanti di rilevanza strategica. La Calabria si sta muovendo con autorevolezza e risultati tangibili anche sul piano europeo, mediterraneo e internazionale. Nel mondo globale non si può prescindere, parlando di sviluppo sostenibile, dall’avere una visione ampia capace sia di intercettare al meglio tutte le opportunità di finanziamento disponibili, sia di guardare a forme attive di collaborazione e interscambio con altri Paesi.

Inoltre, in un mondo connesso sotto ogni profilo, occorre che ogni singolo territorio sia parte attiva di processi virtuosi di crescita che ci facciano misurare con contesti più avanzati, che contribuiscano ad allontanare tensioni derivanti magari da forme esasperate di sottosviluppo, ad incentivare azioni sinergiche volte alla crescita collettiva, ad operare in modo coordinato per la difesa di valori irrinunciabili quali la convivenza pacifica, il riconoscimento dei diritti fondamentali, la programmazione condivisa. In quest’ambito la Call Interreg Italia-Grecia è un’altra grande opportunità da cogliere con entusiasmo, ricordando peraltro che la sponda ellenica è legata alla Calabria da un filo antichissimo quanto nobile che parla di storia e culture radicate in profondo“.