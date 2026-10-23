Calabria, 20 milioni contro il caro carburante. Aceto (Coldiretti): “risorse importanti, ora arrivino subito alle imprese”

“Accogliamo con favore la decisione della Regione Calabria di incrementare ulteriormente le risorse destinate a contrastare il caro carburante, portando a 20 milioni di euro il plafond complessivo con ulteriori 5milioni di euro destinati all’agricoltura. Questo ad integrazione delle misure nazionali che hanno visto l’intervento stringente di Coldiretti nei confronti del Governo Nazionale”. Così commenta Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria. “Prendiamo atto con soddisfazione che il dialogo istituzionale e il confronto responsabile hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione sul tema. Ora è fondamentale che le risorse arrivino rapidamente alle imprese, che hanno bisogno di sostegno immediato per continuare a produrre e garantire approvvigionamenti e occupazione assicurando la continuità delle produzioni regionali”, evidenzia.

“Dal continuo confronto, stanno arrivando risposte importanti e, ne siamo certi, altre ne seguiranno per assicurare redditività e competitività delle aziende con soluzioni strutturali che rafforzino il settore agricolo e tutelino il Made in Calabria, difendendo in parallelo la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. Questo ulteriore stanziamento regionale – conclude Aceto – sollecitiamo che vada a coprire i consumi di carburante da ottobre/dicembre 2026″.