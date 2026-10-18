Calabria, 15 milioni contro il caro carburanti: 5 milioni per l’agricoltura, l’annuncio di De Francesco a Cosenza

Agricoltura, sovranità alimentare e tutela delle eccellenze territoriali. Sono stati questi i temi al centro di “Coltiviamo l’Italia”, l’incontro che si è svolto ieri nella Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia di Cosenza, promosso su iniziativa del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, con il sostegno del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Cosenza, guidato da Nicola Caruso.

Un appuntamento dedicato al confronto tra istituzioni e mondo produttivo, con l’obiettivo di approfondire le politiche a sostegno dell’agricoltura italiana, le misure adottate dal Governo Meloni e le prospettive di sviluppo di un comparto strategico per l’economia nazionale e per la Calabria. A ribadire l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulle esigenze degli agricoltori e la necessità di costruire politiche capaci di sostenere concretamente le imprese e valorizzare le produzioni locali è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Luciana De Francesco.

“L’agricoltura rappresenta una risorsa fondamentale per la nostra regione, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche per il suo valore sociale, culturale e identitario. Difendere le nostre eccellenze significa proteggere il lavoro dei produttori, sostenere le comunità rurali e investire nel futuro della Calabria” – afferma la De Francesco.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte rappresentanti istituzionali e del mondo agricolo, è stato posto al centro il tema della sovranità alimentare, intesa come capacità di rafforzare la produzione nazionale, tutelare le filiere agroalimentari e garantire maggiore riconoscibilità e competitività alle eccellenze del Made in Italy. Tra gli interventi principali quello dell’onorevole Aldo Mattia, deputato e responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, chiamato ad approfondire le strategie e gli interventi a sostegno del settore. Tra le questioni affrontate figurano la semplificazione burocratica, la tutela del suolo, il contrasto alle pratiche commerciali sleali e la valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari. Temi particolarmente rilevanti per la Calabria, regione in cui l’agricoltura costituisce un elemento essenziale del tessuto economico e contribuisce alla salvaguardia delle tradizioni e delle identità locali.

“Le nostre aziende agricole devono poter lavorare in condizioni adeguate, con strumenti efficaci e con istituzioni capaci di ascoltarne le necessità. Ridurre gli ostacoli burocratici, difendere il reddito degli agricoltori e promuovere le produzioni di qualità significa rafforzare l’intera filiera e creare nuove opportunità per i territori”, sottolinea la consigliera De Francesco.

“Anche la Regione Calabria, in questi anni, ha messo in campo importanti misure di sostegno al comparto agricolo, attraverso bandi e finanziamenti a favore delle nostre imprese. Un impegno che prosegue anche oggi, con lo stanziamento di 15 milioni di euro per fronteggiare il caro carburante, di cui 5 milioni destinati all’agricoltura, con l’obiettivo di riportare il costo medio del gasolio agricolo sotto un euro al litro, e i restanti 10 milioni destinati agli autotrasportatori di merci, un settore altrettanto colpito dai rincari, sul quale è alta l’attenzione dell’assessore regionale Giovanni Calabrese, impegnato a dare risposta alle esigenze del comparto” – sottolinea De Francesco.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione per fare il punto sulle misure messe in campo dal Governo Meloni, con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, con particolare attenzione al sostegno alle imprese, alla valorizzazione delle produzioni nazionali e alla difesa del lavoro agricolo. Per Luciana De Francesco, il confronto tra istituzioni e operatori del settore assume un significato particolare in una regione che può contare su produzioni di qualità, biodiversità, tradizioni agroalimentari e un patrimonio rurale da tutelare e promuovere.

“La Calabria ha tutte le potenzialità per rafforzare il proprio ruolo nel panorama agroalimentare italiano. È necessario continuare a investire nella qualità, nella promozione delle nostre produzioni e nella capacità delle imprese di affrontare le sfide del mercato. Il rapporto tra istituzioni e mondo agricolo deve essere costante, concreto e orientato ai risultati” – conclude De Francesco.

“Coltiviamo l’Italia” si inserisce così nel percorso di attenzione di Fratelli d’Italia ai temi della sovranità alimentare, della tutela delle produzioni nazionali e della competitività del comparto agricolo, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra politiche pubbliche e bisogni reali delle imprese.