Calabria, 14 anni fa la ‘ndrangheta uccise Filippo Ceravolo a soli 19 anni: ora la svolta sulla verità

Lunedì 26 Ottobre 2026, alle ore 18:00, presso il Santuario di San Domenico a Soriano Calabro (VV), si terrà la Santa Messa in ricordo di Filippo Ceravolo, giovane di soli 19 anni ucciso barbaramente il 25 ottobre 2012 e riconosciuto come vittima innocente di ‘ndrangheta. L’evento, fortemente voluto dalla famiglia Ceravolo, rappresenta una tappa di fondamentale importanza nel percorso di memoria e impegno civile del territorio. Quest’anno, il momento liturgico e di raccoglimento assume un significato ancora più profondo: si tratta infatti del primo anniversario che la comunità vive all’indomani della svolta investigativa dell’aprile 2026.

Dopo 14 anni di dolore, battaglie inesauste di papà Martino, mamma Anna e dell’intera famiglia, la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catanzaro e le forze dell’ordine hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare a carico dei presunti esecutori e basisti dell’agguato. Una svolta che ha finalmente tracciato la strada verso la verità processuale su un delitto assurdo, nel quale Filippo perse la vita per il solo fatto di aver accettato un passaggio in auto su un veicolo bersaglio di una faida di ‘ndrangheta a cui era totalmente estraneo.

Come riportato nel manifesto dell’iniziativa, la celebrazione intende rinnovare una promessa collettiva: “Si rinnovi la primavera della Verità e della Giustizia, perché solo facendo memoria si getta il seme di una nuova speranza”. La cittadinanza, le istituzioni locali, le associazioni civili, la stampa e tutti i cittadini sono invitati a partecipare numericamente per stringersi attorno alla famiglia Ceravolo e per ribadire un fermo e corale “NO” a ogni forma di violenza mafiosa.