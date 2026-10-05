Calabria, 13enne in pericolo di vita trasferito d’urgenza al Gaslini: volo dell’Aeronautica da Lamezia a Genova

Si sono conclusi nella serata di oggi 5 ottobre 2026, due trasporti sanitari d’urgenza di pazienti in immediato pericolo di vita, rispettivamente dalla Calabria e dalla Sardegna, entrambi destinati all’ospedale “Gaslini” di Genova. I voli, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

L’attivazione del primo trasporto sanitario è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Lamezia Terme (CZ), nel primo pomeriggio di oggi 5 ottobre 2026, dove un bambino di 13 anni, proveniente dall’Ospedale “Pugliese” di Catanzaro è stato subito imbarcato, unitamente all’equipe medica. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Genova, avvenuto poco dopo le 15:30 di oggi, un’ambulanza ha provveduto al trasporto verso il “Gaslini” per le cure del caso.

Successivamente, ricevuta una seconda attivazione, questa volta su richiesta della Prefettura di Sassari, il velivolo dell’Aeronautica Militare è decollato da Genova alla volta dell’aeroporto di Alghero (SS), dove un neonato proveniente dall’ Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari in culla termica, è stato immediatamente imbarcato insieme all’equipe medica. Il G650 ha quindi fatto ritorno all’aeroporto di Genova dove è atterrato alle 18:30 circa e un’ambulanza ha effettuato il trasporto del piccolo paziente verso la destinazione finale dell’ospedale “Gaslini”.

Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.