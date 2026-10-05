Caffè Mauro protagonista a Frascati: qualità, clima e formazione al centro de “Le vie del caffè”

Grande partecipazione e forte interesse del pubblico hanno caratterizzato la presenza di Caffè Mauro all’evento “Le vie del caffè“, che si è svolto domenica 4 ottobre a Villa Torlonia a Frascati, all’interno di Fiera dei Sapori d’Italia. La manifestazione, condotta da Patrizio Roversi e curata dagli esperti Mauro Illiano e Alessandro Bonasera, ha visto un’intera giornata dedicata alla conoscenza della bevanda, dalle origini alle tecniche di estrazione. In un contesto ricco di degustazioni e percorsi tematici, la torrefazione calabrese ha scelto di dialogare direttamente con appassionati e visitatori attraverso la guida dell’Accademia di Caffè Mauro “Beyond the Cup”, e con Giuseppe Cotroneo, che si occupa quotidianamente della formazione e diffusione della cultura del caffè. Il dialogo con il pubblico e gli esperti di caffè è partito dalla missione fondamentale della torrefazione ai giorni nostri, ovvero dal difficile impegno a mantenere la stabilità e la coerenza sensoriale del prodotto, offrendo certezze qualitative all’interno di un mercato in rapida e continua evoluzione, in un contesto ambientale incostante.

Si è discusso infatti delle difficoltà a garantire livelli qualitativi standard, a causa del reale impatto dei cambiamenti climatici sulla qualità dei raccolti e delle crescenti difficoltà nell’approvvigionamento della materia prima, causate dall’instabilità economica dei mercati internazionali e dai costi logistici in perenne fluttuazione. Per far fronte a queste criticità, Caffè Mauro ha illustrato le soluzioni tecniche adottate quotidianamente: un rigoroso controllo qualità all’origine, l’impiego del blending dinamico per compensare le naturali variazioni agricole e l’utilizzo di profili di tostatura personalizzati per singolo lotto. Interventi essenziali per garantire un risultato in tazza sempre costante anche per volumi produttivi elevati.

A chiudere è il ruolo della formazione. I trainer hanno evidenziato come l’Accademia Caffè Mauro si dedichi a preparare clienti e baristi, guidandoli dietro la macchina da caffè per valorizzare la materia prima ed estrarre correttamente il profilo identitario di ogni singola miscela. In una cornice che ha esplorato l’evoluzione dal mondo Specialty alle nuove tendenze, oltre alle tecniche di assaggio dell’espresso, Caffè Mauro ha così tracciato la strada per tutelare l’eccellenza della tradizione italiana, dimostrando che la qualità è sempre il frutto di ricerca, adattamento e competenza.