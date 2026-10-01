Caffè Mauro, dalla tradizione alla digitalizzazione: come IA e social network hanno trasformato il modo di raccontare un brand storico

Le aziende storiche, fondate su tradizione e territorio, e come social e AI stanno cambiando il modo di intendere il concetto stesso di promozione e marketing pubblicitario. E’ stato questo l’argomento al centro di una nuova puntata di “Igorà-La piazza social di Radio1”, il programma di Rai Radio 1 in cui è stato intervistato Valerio Chinè, direttore industriale di Caffè Mauro e delegato rapporti istituzionali del Gruppo Gimoka. Chiné ha spiegato com’è cambiato il modo di comunicare per un’azienda storica di Reggio Calabria.

“Il modo di comunicare un brand storico è cambiato quasi radicalmente. Prima la narrazione era a senso unico – ha affermato Chiné – oggi la comunicazione si esprime a un dialogo aperto sul mercato e con valori sociali condivisi. Noi abbiamo attuato un rebranding strategico digitale proteso a coniugare la nostra visione di tradizione artigianale con i moderni linguaggi multimediali, quindi meno focalizzati sul prodotto ma abbracciando più lo storytelling sullo stile di vita mediterraneo. Dunque si trasforma il caffè da semplice bevanda a un veicolo vero e proprio di accoglienza, calore e convivialità, anche sul packaging”.

Chiné ha evidenziato anche come siano cambiate, negli anni, le abitudini domestiche dei consumatori: “l’evoluzione delle abitudini domestiche ha cambiato la modalità del consumo” con un maggior consumo di capsule e cialde in carta. Circa 1,5 miliardi di euro sono le capsule che vengono vendute e rappresentano il mercato nazionale, a scapito del metodo tradizionale, come il macinato“. L’aspetto social è stato anche rilevante nel percorso di cambiamento: “i social sono una leva di comunicazione importante, ma con una strategia più ampia, con uno storytelling visivo. Noi puntiamo sull’umanizzazione del brand, mostriamo i volti di chi lavora. I canali digitali sono uno strumento importante” ha aggiunto.