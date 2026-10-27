Buso al 92′, il Catanzaro si salva nel recupero: alla prima di Mignani è pari a Benevento. Attimi di paura prima della sfida

Una scossa, quantomeno. Un gol al 92′ che regala un pari e fa morale. Dopo i due giorni complicati trascorsi, con il 2-6 dell’Ascoli al “Ceravolo” e l’esonero di Gorgone, la prima di Mignani a Catanzaro finisce sull’1-1: una rete di Buso nel recupero, infatti, consente ai giallorossi di conquistare un punto a Benevento. Poco per la classifica, ma tanto per il morale e per una serenità da ritrovare dopo giorni difficili. Partita non bellissima, in Campania. Bloccata, con poche emozioni, soprattutto nel primo tempo, ma è nella ripresa che la sfida si accende. Fallo da rigore visto al Var e vantaggio di casa con Salvemini su rigore. Il Catanzaro non si scompone, ha pazienza, soffre quando c’è da soffrire e non molla, fino all’ultimo. Dopo un’azione confusa, al 92′, Buso tira in modo angolato, lento, praticamente da terra, ma la palla finisce comunque in rete, come se fosse spinto dalla disperazione di una squadra che – nonostante momenti difficili – è ancora lì e non molla.
Da segnalare qualche attimo di paura prima della sfida. Gabriel Arditi, calciatore del Catanzaro, avrebbe accusato un malore dopo essere scivolato prima dell’arrivo in panchina, sbattendo la testa. Necessario l’immediato intervento degli operatori sanitari, ma per il giocatore – per fortuna – nulla di grave. La gara, per questo, è iniziata con qualche minuto di ritardo.
Risultati 9ª Giornata Serie B
Martedì 27 ottobre
Ore 19:00
Benevento-Catanzaro 1-1
Ore 20:00
Ascoli-Sampdoria
Cesena-Empoli
Entella-Avellino
Vicenza-Modena
Mantova-Cremonese
Padova-Sudtirol
Mercoledì 28 ottobre
Ore 19:00
Pisa-Palermo
Ore 20:00
Carrarese-Arezzo
Juve Stabia-Verona
Classifica Serie B
- Palermo 22
- Mantova 17
- Modena 16
- Ascoli 15
- Benevento 15*
- Pisa 14
- Sudtirol 13
- Avellino 11
- Padova 10
- Arezzo 10
- Entella 9
- Vicenza 9
- Verona 9
- Juve Stabia 8 (-4)
- Cesena 8
- Empoli 6
- Carrarese 7
- Cremonese 6
- Sampdoria 5
- Catanzaro 5*
*una partita in più
Prossimo turno Serie B, 10ª giornata
Sabato 31 ottobre
Ore 15.00
Cremonese-Benevento
Modena-Mantova
Sudtirol-Cesena
Ore 17.15
Catanzaro-Padova
Ore 19.30
Sampdoria-Entella
Domenica 1 novembre
Ore 15.00
Arezzo-Ascoli
Avellino-Pisa
Empoli-Juve Stabia
Ore 17.15
Verona-Carrarese
Ore 19.30
Palermo-Vicenza