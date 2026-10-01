Bronte, riparte la sagra del pistacchio

Dopo il primo fine settimana, la Città dell’“Oro verde” si appresta a riaccendere i motori riaprendo gli stand per la seconda fase della 35ª Sagra del Pistacchio di Bronte. Domani, venerdì 2 ottobre, il programma riprende con il frizzante gioire dei degli studenti che partecipano festosi a “La Scuola alla Sagra del Pistacchio”. L’apertura degli stand è prevista, come di consuetudine, per le ore 10. Subito dopo i saluti istituzionali del Sindaco, l’avv. Giuseppe Gullotta.

Nel corso della mattinata sono previsti momenti di animazione e la distribuzione gratuita del gelato al pistacchio ai più piccoli in Piazza Castiglione con l’iniziativa “Sulla bocca di tutti”. C’è attesa anche per le iniziative che si svolgeranno in Piazza Spedalieri, a cura del Consorzio di tutela come il show coking a cura dell’istituto Alberghiero Giovanni Falcone di Maniace con i prodotti dell’azienda maltese Maypole.

“Iniziare il secondo fine settimana della Sagra – afferma il sindaco Gullotta – accogliendo le scuole è una scelta vincente. Coinvolgere gli studenti significa far conoscere e far apprezzare ai più giovani la storia e le tradizioni del nostro territorio. I ragazzi sono certo che racconteranno ai loro genitori quando bella sia la Sagra e quanto buono sia il pistacchio”. Poi Gullotta continua: “invito i visitatori e i turisti a venire a Bronte durante questo fine settimana: incontreranno la maestria e la cura dei nostri pasticceri e ristoratori, capaci di preparare specialità al pistacchio di grande qualità. Sarà un’occasione piacevole per scoprire la nostra città e i suoi prodotti”.

Il calendario del fine settimana propone diverse attività distribuite lungo le vie del centro e nelle piazze principali

Il calendario del fine settimana propone diverse attività distribuite lungo le vie del centro e nelle piazze principali. Dal pomeriggio di venerdì la festa entra nel vivo con lo spettacolo per bambini in piazza Rosario, seguito dalle note tradizionali del gruppo folkloristico e dai ritmi serali fino al dj set notturno. Il sabato offre un susseguirsi di appuntamenti musicali itineranti e coinvolgenti, tra cui gli Ottoni Animati e i concerti in piazza. C’è attesa per la “Pistacchio experience” al Collegio Maria. La domenica celebra le tradizioni locali con la sfilata della Street band e lo storico spettacolo dei Pupi Siciliani dei Fratelli Napoli, per poi culminare nel momento più atteso: la degustazione della grande torta al pistacchio che verrà offerta ai golosi visitatori.