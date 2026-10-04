Bronte, l’ItaloDisco Arena conquista la Sagra del Pistacchio: piazza Cimbali trasformata in una pista da ballo

Un’esplosione di energia, luci e musica ha conquistato Bronte in occasione della celebre Sagra del Pistacchio. L’ItaloDisco Arena ha fatto registrare un successo straordinario, trasformando piazza Cimbali in una grande pista da ballo a cielo aperto e coinvolgendo non soltanto la cittadinanza brontese, ma anche le migliaia di visitatori e turisti arrivati da ogni parte della Sicilia. Per circa due ore il pubblico è stato accompagnato in un viaggio musicale che ha attraversato epoche e generazioni, dalle iconiche hit degli anni ’70 fino ai successi dei giorni nostri. Lo spettacolo è stato arricchito da effetti speciali e dalle performance degli artisti che si sono alternati sul palco dal primo all’ultimo minuto, contribuendo a creare un’atmosfera di festa nel cuore della manifestazione dedicata a una delle eccellenze enogastronomiche simbolo del territorio.

Due ore di musica e spettacolo nel cuore di Bronte

Protagonisti della serata sono stati le voci Coline, Zena, Mhae, Jo Remigare e Nicolino, insieme ai Dj Johnny La Mesa e Marko Vee e alle ballerine Francesca e Noemi. L’ItaloDisco Arena ha costruito uno spettacolo capace di unire musica, coreografie ed effetti scenici, accompagnando il pubblico in una lunga sequenza di brani che ha spaziato dagli anni Settanta alla musica contemporanea. La risposta della piazza è stata particolarmente partecipata, con cittadini, visitatori e turisti coinvolti per tutta la durata dell’evento. La tappa di Bronte si è così inserita nel programma della Sagra del Pistacchio come uno dei momenti dedicati all’intrattenimento, affiancando alla valorizzazione del prodotto simbolo della città uno spettacolo musicale pensato per un pubblico ampio e trasversale.

Il sindaco Gullotta torna per una sera ai tempi da Dj

Tra i momenti più entusiasmanti ed emozionanti della serata c’è stato il fuoriprogramma che ha visto protagonista il sindaco di Bronte Giuseppe Gullotta. Salito sul palco per rivolgere un saluto alla piazza, il primo cittadino si è lasciato trasportare dai ricordi del periodo in cui era protagonista come Dj, dando vita a un vero e proprio tuffo nel passato che ha suscitato l’entusiasmo della folla presente. L’improvvisata del sindaco è diventata così uno dei passaggi più coinvolgenti dell’intera serata, aggiungendo un elemento inatteso allo spettacolo. Grande soddisfazione è stata espressa dallo stesso Gullotta, dall’Amministrazione comunale, con l’assessore Fabio Meli, e dall’intero team degli organizzatori per la riuscita di una manifestazione che ha saputo coniugare la promozione dell’eccellenza enogastronomica locale con un intrattenimento di livello nazionale.

L’ItaloDisco Arena prosegue il tour nelle piazze italiane

Soddisfazione anche da parte dell’ideatore del format, Dj Johnny La Mesa, che ha ringraziato Bronte per aver scelto ItaloDisco e ha sottolineato l’orgoglio dell’intera squadra per essere stata ospite di un evento importante come la Sagra del Pistacchio. L’ItaloDisco Arena conferma così il momento particolarmente positivo del proprio tour itinerante, che sta facendo tappa nelle piazze di diverse città italiane. Quella di Bronte viene indicata dagli organizzatori come una delle serate più entusiasmanti del percorso, grazie alla presenza del pubblico, all’atmosfera creata in piazza Cimbali e alla partecipazione registrata durante l’intero spettacolo. Un’altra tappa all’insegna di musica, sorrisi e spensieratezza, inserita nel contesto di una delle manifestazioni più conosciute e partecipate della Sicilia.