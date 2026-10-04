Bronte, la Sagra del Pistacchio fa il pieno di visitatori: migliaia in centro per l’“Oro verde”

La scommessa è vinta. La 35ª Sagra del Pistacchio di Bronte, la prima firmata dal sindaco avv. Giuseppe Gullotta, ha conquistato migliaia di visitatori, trasformando il centro in un palcoscenico di gusto. Fin dal mattino, vie e piazze sono state affollate da una folla festosa, pronta ad assaggiare le delizie create dai maestri pasticceri e ristoratori con l'”Oro verde”. Tra eventi e show cooking, il momento clou si è raggiunto in serata con il taglio della grande torta al pistacchio, realizzata dall’associazione Conpait insieme a Caffetteria Luca, Life Caffè, Costanzo Bar, Bar Saitta, Caffè Galaxy e Fruit Service di Mario Marullo. Alla cerimonia sono intervenute numerose autorità: il vicepresidente della Regione Luca Sammartino, l’on. Giuseppe Castiglione, il sindaco di Randazzo Nino Grillo, il presidente del Consiglio comunale Silvia Fallico, la Giunta e diversi consiglieri. Presenti anche le Forze dell’Ordine, con il Capitano Nunzio Pugliese, comandante dei Carabinieri di Randazzo.

Il primo cittadino ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento agli assessorati regionali

“La vostra imponente partecipazione conferma il pieno successo di questa celebrazione”, ha dichiarato con soddisfazione il sindaco Giuseppe Gullotta. “Se abbiamo raggiunto un risultato così straordinario, il merito va a tutti coloro che, con dedizione quotidiana, hanno lavorato per garantire un’organizzazione impeccabile”. Il primo cittadino ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento agli assessorati regionali, al presidente del Consorzio di Tutela del Pistacchio di Bronte DOP Enrico Cimbali, alle Forze dell’Ordine, ai capi area con particolare menzione per Patrizia Orefice, Nunzio Giuffrida ed Eleonora Palmeri, Nino Saitta e Domenico Fiorito oltre a un riconoscimento speciale per l’assessore che ha curato la Sagra, il dott. Fabio Meli.

“Valorizzare il pistacchio di Bronte – ha affermato l’on. Sammartino – significa premiare la dedizione di agricoltori, trasformatori e artigiani che oggi ci offrono un prodotto di altissimo profilo, buono e salutare. Insieme all’Amministrazione comunale abbiamo scelto di investire con convinzione sul Consorzio per promuovere l’identità di questa terra”. Sammartino ha poi concluso con un importante annuncio: “il 14 e 15 ottobre la Commissione Europea farà tappa al Castello di Nelson per certificare il percorso intrapreso dalle nostre istituzioni. Sarà l’occasione per mostrare a livello internazionale l’eccellenza e il valore delle aziende brontesi”. La festa si è poi protratta fino a tarda notte, coronando un’edizione straordinaria.