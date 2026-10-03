Bronte, la Sagra del Pistacchio entra nel vivo: domani il gran finale

La 35ª Sagra del Pistacchio ha regalato un altro sabato di straordinaria partecipazione e vivacità. Le vie della cittadina si sono popolate sin dal mattino tra profumi avvolgenti, show cooking dedicati alle eccellenze gastronomiche locali e l’intrattenimento musicale che ha accompagnato visitatori e turisti fino a sera. Un bilancio decisamente positivo che conferma il forte richiamo di una manifestazione capace di unire tradizione, cultura e valorizzazione del territorio. La giornata di domani, domenica 4 ottobre, è il momento clou dell’intero evento, con un programma ricco e articolato destinato a coinvolgere un pubblico di tutte le età. Fin dalle ore 10 si apriranno gli stand espositivi, affiancati dal “Trofeo del pistacchio 2026” e dalle iniziative di sensibilizzazione come la “Passeggiata in Rosa per la Vita”.

Non mancheranno i momenti dedicati alla cultura e alle radici siciliane, con la sfilata della Blue Stars Street Band e gli storici spettacoli dei Pupi Siciliani firmati dai Fratelli Napoli. L’appuntamento più atteso è fissato per le ore 18 in Piazza Vincenzo Castiglione: la spettacolare degustazione della grande Torta al Pistacchio. Un’opera d’arte dolciaria nata dalla maestria dei pasticceri brontesi realizzatala in stretta collaborazione con l’associazione Conpait. “Il nostro pistacchio – ha affermato il sindaco avv. Giuseppe Gullotta – non è soltanto un prodotto di eccellenza riconosciuto nel mondo, ma rappresenta l’anima stessa della nostra Comunità. Vedere Bronte così viva e accogliente è un motivo di profondo orgoglio: siamo pronti ad abbracciare a braccia aperte tutti i visitatori che vorranno condividere con noi questa straordinaria giornata di festa certi che quest’anno con la sagra abbiamo sfatato il mito che non si sapeva se quello venduto era realmente pistacchio di Bronte. Oggi, con il coinvolgimento attivo per la prima volta del Consorzio di tutela, abbiamo chi vigila e la certezza di poter comprare pistacchio di Bronte”. “Accogliamo i visitatori – ha aggiunto l’assessore Fabio Meli – anche offrendo la straordinaria bellezza del nostro territorio e il fascino delle sue attrazioni storiche e naturali. Venire a Bronte significa vivere un’esperienza unica, tra natura, cultura e la calorosa accoglienza della nostra comunità con tutti i suoi prodotti al pistacchio”.