Bretelle del Calopinace, NFP: “dopo 10 anni di denunce inascoltate, l’amministrazione Cannizzaro passa ai fatti”

Nuovo Fronte Politico ricorda 10 anni di denunce inascoltate con la passata Amministrazione e loda l'impegno del sindaco Cannizzaro per la riqualificazione delle Bretelle del Calopinace

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Il Nuovo Fronte Politico esprime soddisfazione per l’avvio dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle Bretelle del Calopinace, riconoscendo alla nuova amministrazione comunale lungimiranza, capacità di ascolto e tempestività d’intervento. “Per dieci anni abbiamo denunciato le condizioni di pericolosità di questa arteria stradale, attraverso segnalazioni, iniziative pubbliche e presidi sul territorio. Dieci anni durante i quali le nostre richieste sono rimaste sostanzialmente inascoltate, nonostante una situazione di rischio evidente, tragicamente confermata dai numerosi incidenti, anche mortali, verificatisi lungo questo tratto viario“. È quanto dichiara il Nuovo Fronte Politico, commentando l’avvio dei lavori notturni sulle Bretelle del Calopinace.

Abbiamo ripetutamente denunciato il deterioramento del manto stradale, l’insufficiente illuminazione, le velocità elevate e l’inadeguatezza dei sistemi di protezione. Non si trattava di sterili polemiche politiche, ma di richieste concrete finalizzate alla salvaguardia della vita dei cittadini“.

Oggi dobbiamo riconoscere al sindaco Francesco Cannizzaro e alla sua amministrazione un merito politico preciso: aver dimostrato la lungimiranza di comprendere immediatamente la fondatezza delle nostre battaglie e, soprattutto, la determinazione di tradurle in interventi concreti“.

È questo il vero elemento di discontinuità rispetto al passato. Per anni abbiamo assistito all’indifferenza di fronte a problemi che richiedevano risposte urgenti. La nuova amministrazione, invece, ha dimostrato che ascoltare il territorio e valorizzare le istanze di chi vi opera quotidianamente significa amministrare con responsabilità e concretezza“.

Il Nuovo Fronte Politico esprime pertanto il proprio apprezzamento per l’iniziativa dell’amministrazione comunale, auspicando che gli interventi avviati possano restituire definitivamente sicurezza a un’arteria fondamentale per la viabilità cittadina.

Continueremo a vigilare sull’esecuzione dei lavori, con lo stesso spirito costruttivo e la medesima determinazione che hanno caratterizzato questi dieci anni di impegno civile. Per dieci anni abbiamo chiesto che si intervenisse. Oggi, finalmente, qualcuno ha ascoltato e agito. Questa è la differenza tra amministrare i problemi e risolverli“.

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