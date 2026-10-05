La Destra distrugge i mercati? No, distrugge l’ennesima balla: Bolsonaro è davanti, la Borsa brasiliana vola dopo il voto (e non è un caso)

La Destra distrugge i mercati? E’ quello che cercano di raccontare, nel mondo, presunti esperti e media di Sinistra. Eppure, la Destra continua a prendersi i suoi spazi e la Borsa continua a salire. Se c’è qualcosa che la Destra distrugge, evidentemente, sono le balle che quotidianamente fuoriescono dalla bocca di questi presunti esperti. In Italia governa Giorgia Meloni da anni, eppure, di crolli, nemmeno l’ombra. La Destra sta governando diverse aree del pianeta, senza gli scossoni drammatici descritti dall’altra parte.

In Brasile è la stessa cosa. La Borsa brasiliana, infatti, apre la settimana successiva alle elezioni presidenziali con un forte rialzo, mentre i mercati reagiscono al risultato del primo turno che ha visto il senatore Flavio Bolsonaro, esponente del Pl, ottenere il maggior numero di voti davanti al presidente uscente Luiz Inacio Lula da Silva, del Pt. Secondo i risultati ufficiali, Bolsonaro ha raccolto il 47,03% dei voti validi, mentre Lula si è fermato al 45,16%. Nessuno dei due candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta necessaria per l’elezione al primo turno e la sfida per la presidenza del Brasile proseguirà quindi con il ballottaggio fissato per il 25 ottobre.

La reazione dei mercati è stata immediata nelle prime contrattazioni della giornata. L’Ibovespa, principale indice della Borsa di San Paolo, ha raggiunto una nuova quotazione record, superando la soglia dei 207mila punti. Alle 10:21, ora di Brasilia, l’indice registrava un progresso dell’8,01%, attestandosi a 207.466 punti. Il forte movimento è arrivato all’indomani del primo turno delle presidenziali e in un contesto nel quale il risultato ottenuto da Flavio Bolsonaro è stato accolto positivamente dagli operatori finanziari, che considerano il candidato espressione di un orientamento economico maggiormente favorevole al mercato.

La spiegazione, difatti, è tutta qui: se la Borsa sale è perché considera gli esponenti di Destra più favorevoli agli aspetti finanziari, al mercato e al commercio. E’ così ovunque. E’ per questo che la Destra continua ad ottenere consenso ed è per questo che la Borsa continua a non subire scossoni, al netto di quanto voglia raccontare qualcuno.