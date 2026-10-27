Bovalino e Bianco, riaprono gli uffici postali: passaporti, certificati e servizi INPS senza andare in altri uffici. Le INFO

Riaprono gli uffici postali di Bovalino e Bianco, completamente ristrutturati e pronti a offrire ai cittadini nuovi servizi della Pubblica Amministrazione, compresa la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto senza doversi recare in questura. Dopo gli interventi di ammodernamento realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane, le due sedi della Locride torneranno operative in date differenti: mercoledì 28 ottobre 2026 riaprirà l’ufficio postale di Bovalino, mentre giovedì 29 ottobre sarà la volta di quello di Bianco. Una novità importante per i residenti dei due comuni, che potranno tornare a utilizzare gli sportelli postali in ambienti completamente rinnovati, più accessibili e dotati di soluzioni tecnologiche e strutturali pensate per migliorare l’accoglienza. L’intervento rientra nel programma nazionale Polis, promosso da Poste Italiane per rafforzare la presenza dei servizi nei piccoli centri e facilitare l’accesso dei cittadini alle prestazioni della Pubblica Amministrazione. Il progetto coinvolge circa 7mila uffici postali situati nei comuni italiani con meno di 15mila abitanti e punta a favorire la coesione economica, sociale e territoriale, avvicinando i servizi pubblici alle comunità.

Uffici postali rinnovati a Bovalino e Bianco: nuovi sportelli e maggiore accessibilità

Gli interventi realizzati nelle due sedi hanno interessato gli spazi destinati all’accoglienza del pubblico, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più funzionali e confortevoli. Le sale riservate ai clienti sono state dotate di nuovi arredi e colori, mentre particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità attraverso la realizzazione di una corsia per le persone ipovedenti. Gli ambienti sono stati inoltre migliorati mediante l’utilizzo di soluzioni a basso impatto ambientale e l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione a ridotto consumo energetico. Tra le principali novità figura anche uno sportello ribassato, progettato per consentire ai cittadini di richiedere con maggiore comodità i servizi della Pubblica Amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti postali. L’ammodernamento delle sedi di Bovalino e Bianco si inserisce quindi in un percorso che non riguarda soltanto il rinnovamento degli edifici, ma anche l’ampliamento delle prestazioni disponibili direttamente sul territorio, con particolare attenzione alle esigenze di accessibilità e alla semplificazione dei rapporti tra cittadini e amministrazioni pubbliche.

Passaporto, certificati anagrafici e servizi INPS: cosa si può richiedere alle Poste

Una delle novità più rilevanti per i cittadini riguarda la possibilità di accedere a diversi servizi pubblici direttamente negli uffici postali rinnovati. Nelle sedi di Bovalino e Bianco saranno disponibili i certificati anagrafici e alcuni servizi dell’INPS, tra i quali il cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello “OBIS M”. Si tratta di prestazioni che ampliano le funzioni tradizionali degli sportelli postali e consentono agli utenti di ottenere documenti e certificazioni attraverso un unico punto di accesso. Particolarmente importante anche il servizio relativo al rilascio e al rinnovo del passaporto, reso possibile grazie alla convenzione sottoscritta tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I cittadini potranno presentare direttamente allo sportello postale la documentazione necessaria per richiedere o rinnovare il documento, senza dover raggiungere la questura. È prevista inoltre la possibilità di ricevere il passaporto direttamente a domicilio, evitando un ulteriore spostamento per il ritiro. Un servizio che punta a semplificare le procedure e a rendere più agevole l’accesso alle prestazioni amministrative, soprattutto per chi risiede nei centri più distanti dagli uffici pubblici.

Gli orari di apertura degli uffici postali di Bovalino e Bianco

Con la riapertura delle due sedi, gli uffici postali torneranno a osservare il consueto orario di servizio. Sia a Bovalino sia a Bianco, gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35, mentre il sabato l’apertura sarà garantita fino alle ore 12:35. Il calendario delle riaperture prevede il ritorno all’operatività dell’ufficio di Bovalino nella giornata di mercoledì 28 ottobre e quello di Bianco giovedì 29 ottobre. I cittadini potranno così tornare a utilizzare i servizi postali nelle rispettive sedi, beneficiando degli interventi di ristrutturazione e delle nuove prestazioni amministrative introdotte attraverso il progetto Polis. L’iniziativa di Poste Italiane punta a rafforzare la presenza dei servizi nei territori, offrendo ai residenti dei comuni più piccoli ulteriori possibilità di accesso a documenti e certificazioni senza la necessità di rivolgersi a uffici situati in altri centri.

Attraverso il progetto Polis, Poste Italiane intende consolidare il ruolo degli uffici postali come punti di riferimento per le comunità locali, ampliandone le funzioni e promuovendo una maggiore vicinanza tra cittadini e Pubblica Amministrazione. La riapertura delle sedi di Bovalino e Bianco rappresenta un nuovo passaggio di questo programma, che interessa migliaia di comuni italiani e punta a contrastare la riduzione dei servizi nei centri di minori dimensioni. “Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori”, si legge nella nota diffusa da Poste Italiane. Con il completamento dei lavori, i due uffici della Locride tornano dunque a disposizione della cittadinanza con strutture rinnovate e un’offerta di servizi più ampia, nell’ambito di un progetto che mira a rendere più semplici e accessibili alcune delle principali pratiche amministrative della vita quotidiana.