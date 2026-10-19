Bova Marina, torna l’Oktoberfest Bovese: una giornata di festa, musica e solidarietà | FOTO

L’Oktoberfest Bovese 2026 si farà, nonostante il momento particolarmente delicato che stanno attraversando il mondo dell’autotrasporto e quello agricolo nel Sud Italia. Il Comitato Giovani di Bova Marina conferma lo svolgimento della quarta edizione della manifestazione, in programma sabato 24 ottobre 2026, in Piazza Municipio, ribadendo al tempo stesso la propria vicinanza ai lavoratori alle prese con l’aumento dei costi e con le conseguenze economiche che stanno interessando il territorio.

La decisione è quella di rispettare gli impegni organizzativi già assunti, senza ignorare le preoccupazioni che attraversano il tessuto produttivo locale. Gli organizzatori intendono offrire alla comunità un’occasione di incontro e partecipazione, mantenendo alta l’attenzione sulle difficoltà di chi, in questi giorni, sta facendo sentire la propria voce per difendere il lavoro e il futuro delle proprie attività.

La quarta edizione dell’Oktoberfest Bovese proporrà un programma di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli, con musica, spettacoli, intrattenimento, gastronomia e solidarietà. Un’iniziativa pensata per riunire cittadini e visitatori, valorizzare le attività commerciali e rafforzare il senso di comunità.

Oktoberfest Bova Marina 2026: il programma di sabato 24 ottobre

La manifestazione prenderà il via alle ore 17:00, nel cortile della Biblioteca comunale, con le attività dedicate ai bambini e curate da Giocolereggio.

Il pomeriggio sarà animato da gonfiabili, spettacoli di bolle di sapone, animatori e palloncini modellati in forme fantasiose. Un programma pensato per regalare ai più piccoli momenti di divertimento e offrire alle famiglie un’occasione di spensieratezza.

L’intrattenimento proseguirà durante la serata con ulteriori spettacoli rivolti a un pubblico di tutte le età. Tra le attrazioni annunciate figurano uno spettacolo con il fuoco e la presenza di un trampoliere luminoso a LED, che contribuiranno ad arricchire l’atmosfera della festa con esibizioni di particolare impatto visivo.

Stand gastronomici e food & beer: dalle 19:30 la festa entra nel vivo

Alle ore 19:30 è prevista l’apertura degli stand gastronomici e delle proposte food & beer, curate dalle attività commerciali.

Piazza Municipio a Bova Marina diventerà così il centro della convivialità, tra proposte gastronomiche, occasioni di incontro e un’atmosfera di festa destinata ad accompagnare cittadini e visitatori per tutta la serata.

La partecipazione delle attività commerciali rappresenta anche un’opportunità per valorizzare le realtà economiche del territorio, coinvolgendole direttamente in una manifestazione che punta a rafforzare l’aggregazione e la socialità.

Kawabonga On Tour protagonista della serata: musica dalle 21:00 e Beer Pong a mezzanotte

Il principale appuntamento musicale della quarta edizione dell’Oktoberfest Bovese è in programma alle ore 21:00, quando i riflettori si accenderanno sul Kawabonga On Tour.

Lo spettacolo sarà caratterizzato da musica, energia e intrattenimento, con una proposta pensata soprattutto per coinvolgere il pubblico più giovane e animare la piazza attraverso una serata di divertimento e partecipazione.

Il programma proseguirà anche dopo la mezzanotte. A partire dalle ore 00:00 è infatti previsto il torneo di Beer Pong in piazza, ulteriore appuntamento dedicato all’intrattenimento dei partecipanti.

Oktoberfest Bovese e solidarietà: raccolta fondi per Linfovita

Accanto alla musica e agli spettacoli, la manifestazione riserverà uno spazio importante alla solidarietà e al sostegno delle persone affette da linfomi e leucemie.

Durante l’evento sarà presente uno stand Linfovita, realizzato grazie alla collaborazione con il Comitato Giovani di Bova Marina, con l’obiettivo di promuovere una raccolta fondi destinata a sostenere le persone che affrontano queste patologie.

L’iniziativa vuole contribuire concretamente al supporto dei pazienti, valorizzando il lavoro che Linfovita svolge nell’accompagnamento durante il percorso di cura.

La presenza dello stand offrirà inoltre l’opportunità di sensibilizzare la cittadinanza, far conoscere più da vicino la realtà associativa e invitare i partecipanti a dare il proprio contributo a una causa di grande valore umano e sociale.

La collaborazione tra il Comitato Giovani e Linfovita aggiunge così una dimensione solidale alla manifestazione, dimostrando come anche un evento dedicato all’intrattenimento possa diventare un’occasione per promuovere gesti concreti di vicinanza verso chi vive un momento di particolare difficoltà.

La vicinanza del Comitato Giovani agli autotrasportatori e agli agricoltori

La conferma dell’Oktoberfest Bovese 2026 arriva in una fase complessa per diversi comparti produttivi del Sud Italia, segnata dalle difficoltà che stanno interessando in particolare autotrasportatori e agricoltori.

Il Comitato Giovani di Bova Marina ha voluto esprimere la propria solidarietà ai lavoratori coinvolti, riconoscendo il valore delle loro attività e le ripercussioni che l’aumento dei costi sta producendo sull’economia locale e sulle prospettive del territorio.

Gli organizzatori sottolineano che lo svolgimento della manifestazione, nel rispetto degli impegni assunti, non deve essere interpretato come una mancanza di attenzione verso le problematiche del momento.

Al contrario, la volontà è quella di mantenere vivi i valori della solidarietà, dell’ascolto e del senso di comunità, soprattutto quando il territorio attraversa situazioni difficili e numerosi lavoratori sono impegnati nella tutela delle proprie attività.

Bova Marina si prepara alla quarta edizione dell’Oktoberfest: appuntamento il 24 ottobre

La quarta edizione dell’Oktoberfest Bovese si propone dunque come un appuntamento capace di unire generazioni diverse, sostenere la partecipazione delle attività commerciali e animare il paese attraverso musica, spettacoli e iniziative condivise.

Una giornata nella quale il divertimento si intreccerà con l’impegno sociale, offrendo alla comunità l’opportunità di ritrovarsi, condividere esperienze e contribuire a un’importante iniziativa solidale.

L’appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre 2026, a partire dalle ore 17:00, in Piazza Municipio a Bova Marina, con le prime attività dedicate ai bambini nel cortile della Biblioteca comunale.

Il Comitato Giovani invita cittadini e visitatori a partecipare alla manifestazione per vivere insieme una giornata di festa, musica e solidarietà, senza perdere di vista le difficoltà di quanti contribuiscono quotidianamente, attraverso il proprio lavoro, alla vita economica e sociale del territorio.