Bollette luce, possibile proroga fino a fine 2027: cosa cambia per famiglie e imprese

Novità in vista per le bollette dell’energia elettrica di famiglie e imprese. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) sta valutando una possibile proroga del Servizio a tutele graduali fino al 31 dicembre 2027, rispetto all’attuale scadenza fissata al 31 marzo dello stesso anno. Una misura che si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato dalla persistente instabilità dei prezzi energetici e che punta a garantire maggiori tutele ai consumatori.

L’ipotesi allo studio riguarda le condizioni attualmente previste dal Servizio a tutele graduali, con possibili benefici per clienti domestici, microimprese e piccole e medie imprese (PMI). L’obiettivo è concedere più tempo per orientarsi tra le offerte disponibili sul mercato libero dell’energia, evitando decisioni affrettate.

Bollette luce, cosa prevede la possibile proroga fino al 31 dicembre 2027

Secondo quanto comunicato dal MASE in una nota, tra le misure in fase di valutazione figura la possibilità di mantenere, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2027, le attuali condizioni commerciali di fornitura per i clienti domestici non vulnerabili che non abbiano ancora scelto un’offerta sul mercato libero.

In particolare, qualora il consumatore non effettui una scelta entro la scadenza attualmente prevista, il fornitore del Servizio a tutele graduali potrebbe continuare ad applicare le condizioni commerciali già in vigore.

È prevista anche un’ulteriore possibilità a vantaggio dei clienti: qualora risultassero più convenienti, potrebbero essere applicate le condizioni della migliore offerta praticata dallo stesso fornitore ai medesimi clienti. Un meccanismo pensato per favorire condizioni economiche più vantaggiose durante il periodo di proroga.

Mercato libero dell’energia, più tempo per scegliere il fornitore

La possibile estensione del regime rappresenterebbe un’opportunità soprattutto per i clienti domestici non vulnerabili che non hanno ancora individuato un’offerta sul mercato libero rispondente alle proprie esigenze.

La proroga permetterebbe infatti di disporre di nove mesi aggiuntivi per confrontare le condizioni proposte dagli operatori energetici e valutare con maggiore consapevolezza la scelta del proprio fornitore.

La finalità dell’intervento è anche quella di favorire una maggiore informazione dei consumatori e una loro partecipazione più attiva al mercato dell’energia, in una fase ancora segnata dall’incertezza dei prezzi a livello internazionale.

Servizio a tutele graduali, la decisione non è ancora definitiva

Al momento, come chiarito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, si tratta di misure ancora in fase di valutazione. La scadenza del Servizio a tutele graduali resta quindi fissata al 31 marzo 2027, mentre l’eventuale estensione fino al 31 dicembre dello stesso anno costituisce un’ipotesi allo studio.

L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare le conseguenze della volatilità dei prezzi energetici e di accompagnare i consumatori verso il mercato libero, garantendo loro un periodo più ampio per informarsi, confrontare le offerte e assumere decisioni consapevoli sulla propria fornitura di energia elettrica.