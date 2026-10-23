Blue Jazz Tropea, al via il penultimo weekend con sonorità moderne e ritmi latini | INFO

Blue Jazz Tropea, da oggi, venerdì 23 ottobre, il salotto di Tropea si prepara ad accogliere un altro weekend, il penultimo della fortunata rassegna che dai primi giorni di ottobre sta impreziosendo l’offerta musicale di qualità nel borgo, di esperienze dell’ascolto, ritmi moderni e sonorità latine. È quanto fa sapere il sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per il successo di pubblico, attento e sensibile, che la manifestazione sta facendo registrare.

Sono quattro le formazioni musicali che si alterneranno tra le piazze ed i vicoli del borgo. Venerdì 23 ottobre, dopo le performance alle ore 18 delle Busker Band, si esibiranno, alle ore 21,30 gli Even Trio e Myriad Jazz Quartet. Sabato 24 ottobre toccherà invece a Rocco Riccelli Quartet e a Nives Raso Latin Jazz Quartet.

Jazz, melodia, improvvisazione, sonorità moderne e ritmi latini. Cambia la musica, non cambia l’atmosfera. Il Blue continua, ottobre continua e il salotto di Tropea continua a suonare. Venerdì 30 ottobre con Daniela Butera feat. Domenico Cocciolo Acoustic Duo e sabato 31 ottobre con Anush Duo, con Veronica Russo e Domenico De Paola.

“Blue Jazz – conclude Macrì – non è soltanto un programma di appuntamenti. È un modo di vivere la città, di costruire atmosfera e di rendere ottobre un tempo pieno, riconoscibile, elegante. La musica continua, il Blue continua, Tropea continua“.