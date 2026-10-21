Blocco dei tir, Salvini: “sto incontrando tutti. Vicini a chi soffre, ma i blocchi illegali sono un’altra cosa”

“Ho incontrato non solo le sigle istituzionali, ma anche i rappresentanti piccoli e piccolissimi, perché il mio dovere è ascoltare tutti e incontrare tutti. Ovviamente siamo vicini a tutti coloro che lavorano e ne capiamo la sofferenza. Altra cosa però sono i blocchi illegali, altra cosa è danneggiare milioni di altri lavoratori, i produttori, gli agricoltori, i pescatori, i pendolari, gli agenti di commercio, lì stiamo parlando di un’altra questione, stiamo parlando di illegalità”. Così il Vicepremier e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando le proteste degli autotrasportatori per caro vita e caro carburante.