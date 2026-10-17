Bivongi, al Museo d’Arte Contemporanea arriva “Iperico”: il romanzo di Nicole Treccosti tra misteri e verità nella Calabria del ‘900

Il 31 ottobre 2026, alle ore 17:00, il MacAM – Museo d’Arte Contemporanea di Bivongi ospiterà la presentazione di “Iperico”, il romanzo storico di Nicole Treccosti, Esperta in Comunicazione Aumentativa Alternativa, tecnico comportamentale in Analisi del Comportamento Applicata, artista e scrittrice, pubblicato da DBE Barbaro Editore. L’evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Bivongi. Il libro racconta il viaggio psicologico del protagonista, immerso in una vivida ambientazione della Calabria di inizio Novecento, attraversando i diversi ceti sociali e affrontando interrogativi enigmatici che conducono a una domanda centrale: “Menzogna a fin di bene o Verità dolorosa?”.

La presentazione di “Iperico” al MacAM di Bivongi

A moderare l’incontro sarà il dott. Remo Barbaro, editore della DBE Barbaro Editore. Interverranno inoltre il prof. Nicodemo Misiti, scrittore ed esperto di storia della Calabria, e il prof. Bruno Demasi, già dirigente scolastico delle scuole di Oppido Mamertina. Sono previsti anche i saluti istituzionali del sindaco di Bivongi, prof.ssa Grazia Zaffino.

La presentazione si terrà nella cornice del MacAM, realtà culturale che dedica attenzione all’arte contemporanea e alla letteratura e che ospita una vasta biblioteca bilingue. Il legame tra Nicole Treccosti e il museo si esprime anche attraverso un’opera artistica dell’autrice, che riprende gli elementi grafici del romanzo “Iperico”. L’opera è esposta al MacAM ed è entrata a far parte della collezione permanente del museo.