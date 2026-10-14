Bergamotto di Reggio Calabria IGP, Nesci: “avanti tutta verso il riconoscimento europeo”

“Le recenti sentenze del TAR del Lazio rappresentano un passaggio importante nel percorso per il riconoscimento dell’IGP del Bergamotto di Reggio Calabria. Auspico che, superata questa fase del contenzioso, si possa finalmente procedere senza ulteriori intoppi verso la conclusione dell’iter europeo“. È quanto dichiarato da Denis Nesci, Eurodeputato FdI-ECR. “Il nostro bergamotto è un’eccellenza unica, simbolo dell’identità, della tradizione e dell’economia del territorio reggino.

Il riconoscimento dell’IGP rappresenterebbe un importante strumento di tutela e valorizzazione, capace di dare ai produttori, alle imprese e all’intera filiera il giusto rilievo e nuove opportunità di crescita. È il momento di guardare avanti, nell’interesse di chi ogni giorno lavora per custodire e valorizzare questo straordinario patrimonio della nostra terra. Mi auguro che la Commissione europea possa completare positivamente e in tempi rapidi l’iter di riconoscimento“.