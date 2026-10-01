Belvedere Marittimo, completata l’estensione della raccolta differenziata porta a porta: rimossi i cassonetti nelle contrade

Da oggi, 1° ottobre, la raccolta differenziata porta a porta spinta è operativa anche in tutte le contrade di Belvedere Marittimo. Si completa così l’estensione del nuovo sistema sull’intero territorio comunale, superando definitivamente il precedente modello basato sui cassonetti stradali. Nella notte scorsa, come previsto, sono stati infatti rimossi gli ultimi contenitori ancora presenti nelle contrade, segnando concretamente il passaggio alla nuova organizzazione del servizio di igiene urbana. L’intervento rientra nel percorso di riorganizzazione e potenziamento messo a punto dall’Amministrazione comunale e gestito da Ecoross, con l’obiettivo di garantire modalità di raccolta omogenee e più efficienti in tutte le aree del territorio, senza differenze tra centro e periferie.

L’estensione del porta a porta alle contrade rappresenta uno dei passaggi principali del nuovo assetto del servizio e punta a garantire gli stessi standard di raccolta sull’intero territorio comunale. Nei mesi scorsi il cambiamento è stato accompagnato da un’attività capillare di informazione e sensibilizzazione rivolta ai residenti delle contrade, con la consegna dei kit per la raccolta differenziata da parte degli informatori ambientali. I cittadini hanno così ricevuto le indicazioni necessarie per il corretto conferimento dei rifiuti secondo il nuovo calendario e le nuove modalità operative, in vista dell’eliminazione definitiva dei cassonetti stradali.

Cascini: “Il porta a porta ci permette di essere più vicini alle famiglie”

Per il sindaco Vincenzo Cascini, il completamento del percorso rappresenta un miglioramento concreto per il territorio e il risultato della collaborazione tra Comune ed Ecoross. “L’uso improprio dei contenitori stradali – afferma – aveva creato accumuli e problemi di pulizia. Il porta a porta spinto ci permette di essere più vicini alle famiglie e di favorire una raccolta differenziata più attenta. Per una comunità che vive anche di turismo, la cura degli spazi pubblici è fondamentale”. Il nuovo sistema viene quindi legato non soltanto a una maggiore efficienza nella gestione dei rifiuti, ma anche alla qualità degli spazi pubblici e all’immagine complessiva del territorio.

La scelta di avviare l’estensione definitiva nel mese di ottobre tiene conto anche della forte componente turistica di Belvedere Marittimo. “Abbiamo voluto accompagnare il cambiamento con l’informazione, evitando di introdurlo nel pieno della stagione estiva – aggiunge il Sindaco –. Ringrazio Ecoross e i lavoratori per l’impegno con cui hanno affrontato e gestito l’aumento delle presenze e mantenuto il territorio pulito”. L’Amministrazione ha quindi preferito concentrare nei mesi precedenti la fase di preparazione e sensibilizzazione, rinviando il passaggio operativo al termine del periodo di maggiore affluenza.

Ecoross: completato un percorso organizzativo durato mesi

Per Ecoross, l’attivazione del porta a porta nelle contrade rappresenta il completamento di un processo organizzativo sviluppato nel corso dei mesi attraverso interventi sul servizio, attività di informazione e investimenti in mezzi e attrezzature. “È un passaggio importante: finalmente il porta a porta spinto è attivo su tutto il territorio comunale, senza distinzioni tra centro e periferie”, spiega Simone Turco, responsabile dei Servizi di Igiene Urbana di Ecoross. “Durante l’estate abbiamo lavorato per informare i cittadini e dotarli delle nuove attrezzature. L’obiettivo è stato quello di preparare anche chi frequenta Belvedere solo nei mesi estivi, affinché nella prossima stagione 2027 possa trovare il servizio già attivo e sapere come utilizzarlo”.

Turco richiama anche il lavoro svolto nel corso dell’estate, quando l’aumento delle presenze ha comportato un incremento significativo della produzione di rifiuti e una maggiore pressione sul servizio. “Belvedere ha un’elevata affluenza turistica, che comporta un forte aumento della popolazione e dei rifiuti prodotti. Abbiamo organizzato il servizio per affrontare e fronteggiare queste esigenze. Il grado di soddisfazione riscontrato – conclude – ci incoraggia a proseguire su questa strada e a continuare a lavorare con impegno per consolidare i risultati raggiunti e garantire un servizio sempre più efficace e adeguato alle esigenze del territorio”.

Ora decisiva la collaborazione dei cittadini

Con la rimozione degli ultimi cassonetti e l’estensione del nuovo sistema alle contrade, Belvedere Marittimo entra così nella fase pienamente operativa del porta a porta su tutto il territorio comunale. Da questo momento, la collaborazione dei cittadini diventa fondamentale per consolidare il nuovo modello, migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata e contribuire al decoro degli spazi pubblici. Comune ed Ecoross puntano quindi a trasformare il completamento dell’estensione in un passaggio strutturale, capace di rendere il servizio più uniforme, ordinato ed efficace anche in vista della prossima stagione turistica.