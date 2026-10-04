Belvedere Marittimo celebra San Francesco d’Assisi nell’ottavo centenario della morte | VIDEO

Nudo sulla terra, sono queste le parole che meglio sintetizzano ciò che la comunità di Belvedere Marittimo ha vissuto nella serata di sabato 3 ottobre presso il locale convento dei Padri Cappuccini, in occasione dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia ed Europa. La devozione francescana, da secoli radicata sul territorio di Belvedere Marittimo, ha accompagnato una centinaia di fedeli a vivere il pio transito del padre serafico, con intenso raccoglimento.

Ad officiare la solenne cerimonia eucaristica, Sua Eccellenza Monsignor Stefano Rega, Vescovo della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea e padre Rocco Timpano, guardiano del convento. Presente anche il primo cittadino, dottor Vincenzo Cascini, e una rappresentanza delle suore dell’Ordine Francescano di Bonifati e della Curia Vescovile.

Ne è poi eseguita la meditazione sull’ultimi attimi di vita del poverello D’Assisi con la lettura di alcune cronache storiche, sublimate dall’animazione musicale a cura del coro interparrocchiale e dalla presenza dei simboli emblematici dell’evento, quali il saio steso sul pavimento e una cesta di mostaccioli in memoria di donna Jacopa, colei che, secondo le fonti, li preparò per celebrare il transito al cielo del Santo.